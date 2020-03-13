葉淑文接掌南檢　台南女兒首要任務是「防疫」

▲新任台南地檢署檢察長葉淑文，是道地台南的女兒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署新任檢察長葉淑文，13日上午在法務部統一交接布達，下午立即趕赴台南走馬上任，葉淑文指出，上任後第一件事就是「防疫」，葉淑文表示，防疫不僅關係公共衛生，司法警察、檢調機關或地檢署，有許多防疫需要注意的地方，機關也不能成為防疫破口。

葉淑文強調，新冠肺炎疫情嚴峻，法務部長在13日在交接典禮上特別指示各檢察長，加強防疫工作及相關案件處理，對於違反防疫規定者若涉刑責，應速偵速結並嚴懲重罰，是為目前重要的工作。



葉淑文說，她是道道地地的台南人，父親是仁德人，母親是歸仁人，「所以我是百分百的台南人」，娘家還在台南，她這位台南的女兒每2周會都回台南1次。



針對偵查不公開，葉淑文認為，偵查不公開一定有其需保護之法意，而民眾與媒體有「知」的權利，媒體更肩負讓民眾知道社會脈動的責任，如何讓民眾知的權利得到保障，又能兼顧偵辦中案件的隱私保護，在其中取得一個平衡，就是一門重要的課題。葉淑文也強調，警方必須尊重檢方給予的一些指導，檢方也不會將責任推給警方。



新任台南地檢署檢察長葉淑文，司法官班31期結業，出身台南，台南女中、輔大法律系、中正大學法研所畢業，最早分發至高雄地檢署，首長初派是屏東地檢署檢察長，這次檢察長調動，回到台南家鄉服務。

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