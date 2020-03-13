基隆首例！時代力量陳薇仲配合款公開　安樂區參與式預算570萬元7案公投

▲ 時代力量基隆市議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆首例！參與式預算經過透過嚴謹的流程設計，讓民眾不分職業及教育程度，一起討論決定一筆公共預算要怎麼使用，時代力量基隆市議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算，讓民眾一起研究如何最有效使用公務經費。

「自己的稅金自己來決定！」陳薇仲說，經過3個多月以來的討論、審議、公展等階段，共列出7項提案，即日起到3月底止開放線上及實體投票，選出前4名，資格為16歲以上在安樂區居住、就學、就業者，詳情可上活動網頁查詢。希望透過全民參與的方式，納入更多人的聲音一起討論。

議員建議款長期存在球員兼裁判、經常性規避採購法、以人情出發而非民主與專業考量等問題，她知道建議款制度要做出巨大的變革非常不容易。所以去年底以來，舉辦4場安樂區住民大會，以「公共性」、「適法性」與「預算可行性」審議，最後審議通過7案，進入到公展投票階段。

陳薇仲今天與時代力量黨主席徐永明一起為基隆市第一次的議員建議款參與式預算公民審議的投票箱封上封條，宣誓7個提案的公展投票開跑，期待時代力量全台灣15位議員，一起來推動這樣的參與式預算。

「百萬預算，投票決定：參與式預算提案公展投票起跑」記者會，時代力量基隆市議員陳薇仲與主席徐永明、市黨部主委陳愷閎律師，共同宣示把1年約570萬議員配合款公開，讓民眾投票宣示自己做主「自己的稅金自己來決定」。

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