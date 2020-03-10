桃園版「時中」亂報！她狂貼假疫情病例人數　犯2罪要繳國庫3萬

▲轉貼疫情不實訊息，桃園楊梅婦經檢方偵結被罸3萬緩起訴。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區一名62歲的謝姓婦女，於未確定消息來源、亦未經任何查證下，於LINE群組轉貼疫情不實訊息，桃園檢方10日依其所為觸犯傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法第151條恐嚇公眾罪，因其坦承犯行，對所為深表懊悔，經命其向國庫支付3萬元，予以緩起訴處分。

桃園檢方於日前接獲楊梅警分局提報有民眾檢舉，在LINE群組有散播疫情不實訊息，即指派民生專組檢察官黃冠中偵辦，並循線查悉謠言來源者為謝姓女子（62歲）。檢方調查，謝姓女子在未確定消息來源，亦未經任何查證下，於上(2)月7日，在LINE「富岡農場快訊」群組內（成員共93人），轉貼內容為：

「報告：1/25至1/27日 桃園市武漢病毒 列管人口為48人 1/28及1/29日增加10名，合計列管58名。八德4位 大園1位 大溪1位 中壢6位 平鎮6位 桃園14位 楊梅4位 龍潭3位 龜山2位 蘆竹7位 合計48位 桃園就48個 出門小心一定要帶口罩」等不實疫情訊息，致生危害公安。

檢察官認為謝姓女子所為觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法第151條恐嚇公眾罪，因其坦承犯行，對所為深表懊悔，經命其向國庫支付新臺幣3萬元，予以緩起訴處分。

桃園地檢署呼籲，民眾可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922，或向各地衛生單位洽詢，即時獲得防疫相關訊息，千萬不要道聽塗說，隨意傳播假訊息。「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自今年2月27日起正式施行，民眾散布疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，民眾務必留意。

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