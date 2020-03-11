桃園民政局長誰來接任？　議員們要求「內升」不能空降！

▲黃治峯於市議會進行民政局工作報告。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書長黃治峯代理民政局長，幾近3個月，市府遲未發布新任民政局長人選。市議會11日定期大會進行民政局工作報告，各黨議員不約而同表示，黃治峯能力好，執行力強大家都認同，但不宜身兼數職，要求儘快發布新的民政局長。鄭淑芳、劉茂群、褚春來、謝美英等多名議員並要求從民政局「內升」適任人選，反對空降！

▲鄭淑芳議員要求副市長李憲明，建請市長鄭文燦「快發布新任民政局長」。（圖／翻攝自網路）

桃園市政府前民政局長湯蕙禎，因2020大選經民進黨提名不分區立委，去年12月間投入選舉後，辭去局長職務，由市長鄭文燦發布由曾任市府工務局長、現任秘書長黃治峯代理職務；由於民政局被喻為市府第一大局，13區公所為其轄管單位，今年1月11日湯蕙禎當選立委後，由誰接任其職缺，受到各界關注。

▲劉茂群議員強調，新任民政局長人選要「內升」適任人選。（圖／翻攝自網路）

由於，市長鄭文燦迄今並未宣布接任人選，使目前身兼民政局長、防疫任務要職的秘書長黃治峯，11日於市議會民政局工作報告中，其接任人選成為各黨議員關注話題。議員鄭淑芳、劉茂群、褚春來、謝美英等不約而同指出，黃治峯秘書長的能力好，執行力強，大家都非常欽佩！

▲褚春來議員▼謝美英議員不約而同指出，黃治峯秘書長能力好，執行力強令人欽佩！（圖／翻攝自網路）

但是，一個人要身兼數職，工作量很大，議員們紛紛建議備詢的副市長李憲明，快跟鄭文燦市長報告，從民政局內部升任優秀的同仁，不要有空降局長情事。李憲明表示「一定會跟市長報告」。

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