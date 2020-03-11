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Philips旗艦級OLED+顯示器登台　標配英國B＆W喇叭

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▲▼Philips大型顯示器OLED934系列正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Philips大型顯示器OLED934系列正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

飛利浦（Philips）旗下大型顯示器OLED934系列正式登台，這次特別與英國精品級音響品牌Bowers & Wilkins（B&W）攜手合作，推出聯名旗艦機種OLED934系列，即是在飛利浦OLED原有的歐系美學設計基礎上，融合B&W旗下800 Diamond系列高階揚聲器技術，旨在提供消費者最高規格的影像及音質享受。

OLED934系列採用獨立的揚聲器底座，搭載B&W研發的聲學開放式模組，並以加厚的玻璃纖維材質來增強ABS材料外殼結構，從而避免了共振效應的干擾，驅動單體部分則採用了鈦合金材質振膜，使其擁有明亮的音色特性，內部除了配置兩個19mm高音單體、四個30mm中音單體以及一組中置低音單體之外，頂部還有兩組朝上的50mm Elevation單體，可透過反射方式創造出天空聲道，實現2.1.2聲道的環繞包覆效果，並支援Dolby Atmos與DTS-HD等先進劇院音效格式，為最新一代電影、電視和體育廣播提供更好的音質表現。

▼Philips大型顯示器OLED934系列搭載B&W研發的聲學開放式模組。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Philips大型顯示器OLED934系列正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，在此一系列顯示器中內建飛利浦專利P5 Pro畫質引擎，在Ultra HD的4K高解析度下，可針對每一幅圖像細節進行銳利度優化，使畫面清晰且通透；並可自動調節畫面亮度，在凸顯細節之餘，也兼顧到暗部場景的表現能力；藉由動態補償技術，則可減少殘影現象，使動態畫面更為流暢；獨特的色彩增強技術，則是能為畫面提供鮮明色彩。

OLED934系列並搭載新一代OLED全面屏面板，能夠控制超過800萬個有機自發光像素，呈現出深邃的黑色與各種自然原色；支援HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision等四規HDR格式，精確還原創作者想要傳達給觀眾的影像語言；還有飛利浦獨家的情境光源系統「Ambilight」，透過顯示器背後的LED 光源模組，可依據畫面內的色彩變化，把相同的背景色光投射至背牆，將美麗的畫面色彩延伸到螢幕之外。

值得注意的是，全系列OLED934與PUH7374大型顯示器機種皆內建Android 9.0智慧系統平台，使用者可以自由登入Google Play官方軟體市集，下載並安裝電影、電視、音樂、電台廣播等各式應用程式，內建64位元四核心處理器、3GB記憶體與16GB空間，具備滿足執行各項應用程式的硬體需求，遙控器更內建Netflix及YouTube快捷按鍵，一鍵開啟立即追劇。

▼Philips大型顯示器OLED934系列提供兩組大小不同的遙控器。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Philips大型顯示器OLED934系列正式登台。（圖／記者邱倢芯攝）

而為了簡化操作的複雜度，OLED934與PUH7374系列均支援Google Assistant 語音助理功能，直接對著遙控器，用說的就能搜尋想要看的影片、音樂及資訊，取代傳統手指輸入的不便，全家老小都能輕鬆操作，且藉由AI的學習功能，還能夠依照每個家庭的觀影習慣，逐漸完善智慧選台、語音互動等功能。

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