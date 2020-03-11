　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／「中國元素」難自棄　國民黨敗在無知

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

文／陳舜協

群龍無首的國民黨，擬於3月7日投票，將從前副主席郝龍斌和立委江啟臣中選出一人出任主席，郝、江都強調，擔任主席後的首要任務，是改革國民黨、尋找能讓國民黨再起的「中興之主」，讓國民黨接上地氣，重新獲得人民信任、找回年輕人的支持以爭取再次執政。一場敗選，讓國民黨眾如同大夢初醒，個個倏忽都嚷著要改革、貼近主流民意，並隨著輿論所好，指兩岸論述的檢討是重點。

更有甚者，還有本土派、青壯派倡議黨名「去中國」，藉以表達「本土化」決心，以除去「外來政權」的標籤，影響所及，打開兩岸互信政治基礎的「九二共識」也被視為「戰犯」，江啟臣說要以「中華民國憲法精神」為底線檢討，郝龍斌則強調「沒有一中各表就沒有九二共識」，甚至還一度激進主張「北京不承認中華民國存在事實，可以斷三通」。

忽然改革派從來不缺

請繼續往下閱讀...

誠然，「改革」必須從檢討「昨日之我」出發，不過，大病未癒的國民黨，此時最需要的是固本培元，將僅剩的一口氣養好，將體力再造起來，才能繼續工作。不過，看到郝龍斌、江啟臣及所謂的「改革派」給國民黨開出的處方，化整為零，多將「去中國」或「去一中」當成國民黨貼近主流民意的起手式，把「九二共識」當成撕去「親中標籤」的祭品及改革要務，所期所待的都是希望國民黨這個重病患者能夠早日工作。

就現實來看，國民黨人高喊改革也不是一天兩天的事，然而，國民黨沉疴甚重，重新爭取人民的信任，需要時間。改革若求「速成」，甚至為「貼近當前民意」而把自己天生的優勢「改革」掉，與金庸小說《笑傲江湖》中為求神功速成、擦亮家傳招牌，忍痛將自己的「命根子」割掉的人有何不同？

小說裏的那個人，確實一度以家傳劍法在江湖打出名號。不過，因為缺乏「內功」，很快地就被真正的高手打敗，從此在江湖消失。國民黨不妨將此當作一則「警世寓言」。

「去中國」是假議題

倡議黨名「去中國」，並將此當成「可以討論的議題」的人，應該都是居心叵測，是優先考量個人的政治前途，而非國民黨的前途。

倡議改名的國民黨人主張，黨名中的「中國」讓國民黨無力回擊「外來政權」的指控；又有人說，國民黨黨名是沿襲自興中會、同盟會、中華革命黨而來，改名有例可循。

國民黨前立委陳學聖已舉例道破「改名」倡議最大的謬誤—「民進黨黨名沒有台灣，難道就不本土？新黨黨名沒有中國，難道就不親中？」更何況，所謂黨名「去中國」以彰顯本土化決心，更屬無稽。

眾所皆知，國民黨創建了中華民國，雖曾因為黨的中心任務改變，而讓黨名「應時而變」，但「恢復中華」、「復興中華」始終是黨的主旨及內在，黨名只是外人稱呼國民黨的方式，黨名更改，並不改變人們看待國民黨的方式。

再者，雖然現在的國民黨病得奄奄一息，但身強體健時確曾創下北伐成功、領導抗戰勝利、打造台灣經濟奇蹟、推進台灣民主進程等黨的輝煌歷史。黨名「去中國」而揮別過往榮光之後，與親民黨、新黨有何差別？宋楚瑜、郭台銘之所以無法以「中華民國派」取得支持，反而在選後再次失去立法院舞台，根本原因，就在於中華民國的創建者別無分號。

國民黨早已「本土化」

以「外來政權」形容國民黨黨名的原罪，並「自我形容」，更成了最大的諷刺。兩岸分治已經70年，換言之，國民黨立足台澎金馬也已逾70年，並有所貢獻，且自1996年啟動總統直選伊始，民選政府在法理程序上已實然落地，幾經民選和政黨輪替的國民黨，早已沒有挨譏為「外來政黨」的問題。

而所謂「外來政權」這個詞，細究其邏輯也是不堪，主要是「獨派」創出來區分敵我、煽動人心及選舉動員所用，否則同為民選程序產生的國民黨與民進黨政府，又何來外來與本土之別？更甚者，如若「外來政權」被擴大，指向中華民國，那麼當下由蔡英文政府代表的中華民國政府，又當為何物？凡此種種錯亂的嫁接與對「外來」的恐懼，國民黨猶如「以德報怨」般苦水往腹吞，部分不明究裏的國民黨人還當成創見，用以向各界表達改革決心，真是「奇妙」。

國民黨別忘了，就算蔡英文在2020年大選獲得817萬票支持，因此立下「蔡英文障礙」，韓國瑜仍有逾550萬名「兩岸和平派」的堅定支持，不分區立委選舉也得到足以與民進黨分庭抗禮的33.4%得票率，若國民黨大敗後即「去中國」，朝所謂的「主流民意」貼近，能夠爭取多少支持還在未定之天，卻已經背叛了550萬堅定支持者，中間的利害得失再清楚不過。

所幸，黨名「去中國」的倡議沒有引起太多討論，郝龍斌、江啟臣也未隨之起舞，但確實已將國民黨眾「精於私利」的壞習性展現無疑。

回頭再談如何讓國民黨這個「體虛」的人走出加護病房，雖然外界很清楚，但國民黨都只看到「表象」，看不到體虛的真正原因。

欲改革必先重建中心思想論述

翻開2016年國民黨敗選檢討報告，條列執政不佳、兩岸牌失效、換柱風波、網路輿論一面倒、缺乏長期培育人才及選舉與提名策略都失敗等5大敗選原因。

2020年國民黨敗選檢討報告，則列舉「討厭民進黨」不敵「亡國感」、兩岸論述無法因應變局、網軍惡質攻擊候選人形象難爭取中間選民認同、候選人選戰策略失誤、黨內不團結、不分區立委名單未符期待及不受青年青睞等7大原因。

簡言之，國民黨將選民不支持，全歸因於「外在環境」與「戰術錯誤」，卻從來看不到自身的「體質」已經不佳，也就是國民黨人早已失去「中心思想」，從2000年政黨輪替後，就有人反映，但國民黨就是聽不進去，甚至反駁。

國民黨中央組發會前主委張雅屏曾於臉書發文，引國民黨黨章第一條條文「中國國民黨為民主的、公義的、創新的全民政黨。本黨基於三民主義的理念，建設台灣為人本、安全、優質的社會，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」，藉以說明國民黨的「中心價值」，結果不但沒有平息眾怒，反而更加坐實「失去中心思想」。

實話說，《三民主義》已成為國民黨的門面及擺設，不要說一般人早已不清楚其內涵，就算是國民黨政治人物，又有多少人說得清楚並「為黨宣傳」？更遑論「實現統一的國家」是黨章的內容，卻是國民黨在歷次大選中的禁語。

這才是國民黨真正的問題，失去了「中心思想」及對理想的追求，忘記政黨追求執政的目的，其實應該是「為人民服務」。失去對理想的追求，聚集在國民黨旗幟下的，自然多半是逐利之徒，「買辦」的不名譽稱號，一點都不冤枉。

ET快訊
口罩實名制2.0上線「登記網址公布了」　明早開放預購！
蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰回應了：不是她主動！
東航機艙畫面曝光！包機乘客戴口罩、面罩還穿防護衣
26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到…留2歲兒　肇事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

捐血暫緩地區再擴大！歐洲、中東10國列旅遊疫情警示　返台28天別捐

1個月內滅721隻老鼠　海管處和中大聯手護東沙島生態環境

榮陽交聯盟自製抗病毒藥物　待授權後量產「瑞德西韋」

F奶蔡宜芳「一襲爆乳國旗裝」竄紅！曾自爆狂粉砸5千萬包養...她嚇到搬家

多維TW／「中國元素」難自棄　國民黨敗在無知

生理期來「同事、男友必聞到」！她震驚苦惱了　過來人大推一招改善

不出門在家一樣享美食　中華醫大教你做電鍋防疫健康料理

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

捐血暫緩地區再擴大！歐洲、中東10國列旅遊疫情警示　返台28天別捐

1個月內滅721隻老鼠　海管處和中大聯手護東沙島生態環境

榮陽交聯盟自製抗病毒藥物　待授權後量產「瑞德西韋」

F奶蔡宜芳「一襲爆乳國旗裝」竄紅！曾自爆狂粉砸5千萬包養...她嚇到搬家

多維TW／「中國元素」難自棄　國民黨敗在無知

生理期來「同事、男友必聞到」！她震驚苦惱了　過來人大推一招改善

不出門在家一樣享美食　中華醫大教你做電鍋防疫健康料理

路上玩滑板撞凹保時捷　VIXX RAVI暖回：你們是學生，不用賠

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死

酷寒戰士開箱XLL大熊親送暖　「兒童傻笑20秒片瘋傳」網聽到融化：太甜

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

簡單3步驟打造春季「粉嫩桃花妝」　提升好人緣和戀愛力

疫情燒！酒宴、聚餐冷清　2月菸酒稅大減逾兩成

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網敲碗求正面照：想給她開罰單

元大金招募30位MA歷年最多　第一年百萬年薪不是夢

湳雅夜市地標消失！古味茶坊無預警歇業　在地人哭「兒時回憶啊」　

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

快訊／新冠肺炎再添1例！

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

指揮中心曝華航延宕4小時「關鍵實情」

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

更多熱門

相關新聞

羅智強：大陸應給「一中各表」空間

羅智強：大陸應給「一中各表」空間

立法委員江啟臣當選國民黨新任主席，這段時間都避談過去兩岸交流的政治基礎—九二共識。對此，正在美國訪問的台北市議員羅智強指出，國民黨不應當拋棄九二共識，但維持九二共識不只是國民黨的責任，大陸必須盡力，「應當給予『一中各表』空間，否則九二共識的模糊性被扭曲時，國民黨處境只會越來越難。」

徐巧芯：很多投蔡英文

徐巧芯：很多投蔡英文

楊文嘉：只說結論不負責任！

楊文嘉：只說結論不負責任！

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻陳菊人馬舊帳

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻陳菊人馬舊帳

王世堅：國民黨自身難保還談什麼救韓國瑜

王世堅：國民黨自身難保還談什麼救韓國瑜

關鍵字：

多維TW國民黨黨主席

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面