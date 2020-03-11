多維TW／「中國元素」難自棄　國民黨敗在無知

文／陳舜協

群龍無首的國民黨，擬於3月7日投票，將從前副主席郝龍斌和立委江啟臣中選出一人出任主席，郝、江都強調，擔任主席後的首要任務，是改革國民黨、尋找能讓國民黨再起的「中興之主」，讓國民黨接上地氣，重新獲得人民信任、找回年輕人的支持以爭取再次執政。一場敗選，讓國民黨眾如同大夢初醒，個個倏忽都嚷著要改革、貼近主流民意，並隨著輿論所好，指兩岸論述的檢討是重點。

更有甚者，還有本土派、青壯派倡議黨名「去中國」，藉以表達「本土化」決心，以除去「外來政權」的標籤，影響所及，打開兩岸互信政治基礎的「九二共識」也被視為「戰犯」，江啟臣說要以「中華民國憲法精神」為底線檢討，郝龍斌則強調「沒有一中各表就沒有九二共識」，甚至還一度激進主張「北京不承認中華民國存在事實，可以斷三通」。

忽然改革派從來不缺

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誠然，「改革」必須從檢討「昨日之我」出發，不過，大病未癒的國民黨，此時最需要的是固本培元，將僅剩的一口氣養好，將體力再造起來，才能繼續工作。不過，看到郝龍斌、江啟臣及所謂的「改革派」給國民黨開出的處方，化整為零，多將「去中國」或「去一中」當成國民黨貼近主流民意的起手式，把「九二共識」當成撕去「親中標籤」的祭品及改革要務，所期所待的都是希望國民黨這個重病患者能夠早日工作。

就現實來看，國民黨人高喊改革也不是一天兩天的事，然而，國民黨沉疴甚重，重新爭取人民的信任，需要時間。改革若求「速成」，甚至為「貼近當前民意」而把自己天生的優勢「改革」掉，與金庸小說《笑傲江湖》中為求神功速成、擦亮家傳招牌，忍痛將自己的「命根子」割掉的人有何不同？

小說裏的那個人，確實一度以家傳劍法在江湖打出名號。不過，因為缺乏「內功」，很快地就被真正的高手打敗，從此在江湖消失。國民黨不妨將此當作一則「警世寓言」。

「去中國」是假議題

倡議黨名「去中國」，並將此當成「可以討論的議題」的人，應該都是居心叵測，是優先考量個人的政治前途，而非國民黨的前途。

倡議改名的國民黨人主張，黨名中的「中國」讓國民黨無力回擊「外來政權」的指控；又有人說，國民黨黨名是沿襲自興中會、同盟會、中華革命黨而來，改名有例可循。

國民黨前立委陳學聖已舉例道破「改名」倡議最大的謬誤—「民進黨黨名沒有台灣，難道就不本土？新黨黨名沒有中國，難道就不親中？」更何況，所謂黨名「去中國」以彰顯本土化決心，更屬無稽。

眾所皆知，國民黨創建了中華民國，雖曾因為黨的中心任務改變，而讓黨名「應時而變」，但「恢復中華」、「復興中華」始終是黨的主旨及內在，黨名只是外人稱呼國民黨的方式，黨名更改，並不改變人們看待國民黨的方式。

再者，雖然現在的國民黨病得奄奄一息，但身強體健時確曾創下北伐成功、領導抗戰勝利、打造台灣經濟奇蹟、推進台灣民主進程等黨的輝煌歷史。黨名「去中國」而揮別過往榮光之後，與親民黨、新黨有何差別？宋楚瑜、郭台銘之所以無法以「中華民國派」取得支持，反而在選後再次失去立法院舞台，根本原因，就在於中華民國的創建者別無分號。

國民黨早已「本土化」

以「外來政權」形容國民黨黨名的原罪，並「自我形容」，更成了最大的諷刺。兩岸分治已經70年，換言之，國民黨立足台澎金馬也已逾70年，並有所貢獻，且自1996年啟動總統直選伊始，民選政府在法理程序上已實然落地，幾經民選和政黨輪替的國民黨，早已沒有挨譏為「外來政黨」的問題。

而所謂「外來政權」這個詞，細究其邏輯也是不堪，主要是「獨派」創出來區分敵我、煽動人心及選舉動員所用，否則同為民選程序產生的國民黨與民進黨政府，又何來外來與本土之別？更甚者，如若「外來政權」被擴大，指向中華民國，那麼當下由蔡英文政府代表的中華民國政府，又當為何物？凡此種種錯亂的嫁接與對「外來」的恐懼，國民黨猶如「以德報怨」般苦水往腹吞，部分不明究裏的國民黨人還當成創見，用以向各界表達改革決心，真是「奇妙」。

國民黨別忘了，就算蔡英文在2020年大選獲得817萬票支持，因此立下「蔡英文障礙」，韓國瑜仍有逾550萬名「兩岸和平派」的堅定支持，不分區立委選舉也得到足以與民進黨分庭抗禮的33.4%得票率，若國民黨大敗後即「去中國」，朝所謂的「主流民意」貼近，能夠爭取多少支持還在未定之天，卻已經背叛了550萬堅定支持者，中間的利害得失再清楚不過。

所幸，黨名「去中國」的倡議沒有引起太多討論，郝龍斌、江啟臣也未隨之起舞，但確實已將國民黨眾「精於私利」的壞習性展現無疑。

回頭再談如何讓國民黨這個「體虛」的人走出加護病房，雖然外界很清楚，但國民黨都只看到「表象」，看不到體虛的真正原因。

欲改革必先重建中心思想論述

翻開2016年國民黨敗選檢討報告，條列執政不佳、兩岸牌失效、換柱風波、網路輿論一面倒、缺乏長期培育人才及選舉與提名策略都失敗等5大敗選原因。

2020年國民黨敗選檢討報告，則列舉「討厭民進黨」不敵「亡國感」、兩岸論述無法因應變局、網軍惡質攻擊候選人形象難爭取中間選民認同、候選人選戰策略失誤、黨內不團結、不分區立委名單未符期待及不受青年青睞等7大原因。

簡言之，國民黨將選民不支持，全歸因於「外在環境」與「戰術錯誤」，卻從來看不到自身的「體質」已經不佳，也就是國民黨人早已失去「中心思想」，從2000年政黨輪替後，就有人反映，但國民黨就是聽不進去，甚至反駁。

國民黨中央組發會前主委張雅屏曾於臉書發文，引國民黨黨章第一條條文「中國國民黨為民主的、公義的、創新的全民政黨。本黨基於三民主義的理念，建設台灣為人本、安全、優質的社會，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」，藉以說明國民黨的「中心價值」，結果不但沒有平息眾怒，反而更加坐實「失去中心思想」。

實話說，《三民主義》已成為國民黨的門面及擺設，不要說一般人早已不清楚其內涵，就算是國民黨政治人物，又有多少人說得清楚並「為黨宣傳」？更遑論「實現統一的國家」是黨章的內容，卻是國民黨在歷次大選中的禁語。

這才是國民黨真正的問題，失去了「中心思想」及對理想的追求，忘記政黨追求執政的目的，其實應該是「為人民服務」。失去對理想的追求，聚集在國民黨旗幟下的，自然多半是逐利之徒，「買辦」的不名譽稱號，一點都不冤枉。