影／第二批武漢包機「4醫師、9護理師」隨行　小兒科、婦產科都在列

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北台人第二批包機由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，分送各235人、共470名台商從武漢返回台灣，中央流行疫情指揮中心今（10）日公佈隨機醫護名單，分別為4位醫師、9位護理人員。指揮官陳時中表示，醫師團隊包含一位領隊醫師，另有檢疫醫師、小兒科、婦產科醫師等，對於老幼婦孺與孕婦照顧，都做了萬全準備，相關藥物急救箱也先準備起來。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，檢疫所有1500個位置，持續佈建中，希望這一次接回400多個能夠好好安頓，看這次情形，再安排下一次情況。不過，陳時中也強調，最重要的是「基地一定要守好」，否則沒有救到別人，反而害了自己。

據台商透露，近日武漢市周邊滯留台灣民眾，紛紛收到台辦通知要進行核酸檢測的消息，接著在8、9日兩天，陸續有人收到通知，請他們準備打包行李返台。以他的友人為例，便在昨晚收到需於今天中午，在所屬武漢各行政區指定地點集合，安排前往機場的消息。

指揮中心指出，此次包機任務將運送滯留湖北極需返台人員，包含老弱婦孺和回台就學子女等，並完成檢疫措施，其中華航搭載202人、東方航空搭載205人，除了先前向大陸提出的急需返台121人外，還有老弱婦孺、須返台就學子女等，下機SOP將比照「橫濱模式」處理。

據了解，華航包機預計下午5時30分自武漢起飛，8時15分抵達桃園機場；東航則規劃下午2時空機飛從虹橋飛武漢，下午4時抵達，下午6時30分從武漢起飛，9時抵達桃園機場，卸載乘客後9時30分空機返回虹橋機場，不過現傳出航班尚未批覆。