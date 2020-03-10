影／「口罩實名制2.0」3/12上路！　開放健保App、自然人憑證登入平台認證預購

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日表示，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，口罩實名制2.0新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，將於3月12日（週四）開始口罩實名制2.0，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

指揮中心進一步說明，3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片（約233萬人份）預購量，購買制度及原則如下：

1.預購登記截止日為3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制。

2.成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡）。

3.成功預購者可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者亦須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。

4.若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。

5.購買原則與實體通路相同，本次試營運僅提供成人口罩。（成人口罩7天內3片，每片5元）。

6.使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。

7.每筆訂單需自付7元物流處理費。

指揮中心強調，上述網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。