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賴品妤關心醫療資源整備　衛福次長：病床1100床、1500房供檢疫

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▲▼立法院會 蘇貞昌備詢 促轉會代理主委楊翠 立委魯明哲 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委賴品妤10日在院會中，關心面對清明與端午假期的防疫對策，以及醫療資源與病床整備狀況。行政院長蘇貞昌表示，採透明、公開政策，守住第一線；而衛福部次長何啟功指出，國內各醫療機構總共有1100床左右，約有5成在使用中，也已準備1500個房間供檢疫使用，防疫政策會持續滾動修正。

由於清明與端午假期將至，民眾掃墓、出遊恐提高防疫風險，賴品妤在院會中針對連假防疫對策進行質詢。蘇貞昌說明，武漢肺炎病毒是新型態病毒，尚未能全面了解，疫情也持續在世界各國蔓延中，然而台灣的防疫對策受到世界諸國肯定。

蘇貞昌指出，原先有專家認為，台灣在第一線，且因為跟中國往來密切，會成為世界上遭疫情衝擊第二慘的地區，但兩個月過去，守住了第一線，也讓疫情盡量減少損害。

蘇貞昌強調，台灣的防疫工作已受到世界各國肯定，就是因為政府採取透明、公開的政策，不隱匿任何疫情。

他表示，目前政府將世界各地區的旅遊警示分為一、二、三級，依據不同的等級，對於歸國旅客進行居家隔離、居家檢疫、自主健康管理等措施，至於清明連假將至，也已請地方縣市政府針對靈骨塔、墳墓等場所進行防疫工作。

另外，針對醫療資源、病床整備的情形，衛福部次長何啟功指出，目前國內各醫療機構總共有1100床左右，約有5成在使用中；另外，從國際旅遊疫情建議等級第三級歸國之旅客，則準備1500個房間可供檢疫使用，防疫政策會持續滾動修正。

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