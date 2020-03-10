▲口罩2.0「調度機制」啟動！104家藥局庫存過剩暫緩配送3天。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0即將上路，可開放用健保卡、自然人憑證、手機認證方式在網路下單、超商取貨。由於部分偏鄉有口罩賣不完問題，食藥署今（10）日起針對104家庫存過剩藥局暫緩配送3天，並回收3639家藥局過剩兒童口罩，但上午臨時公告，因郵局作業調整，暫緩回收口罩。

依據藥師公會全聯會公告名單，停配口罩的104家藥局，分佈於新北、桃園、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮等縣市。全聯會發言人黃彥儒指出，停配名單上的藥局，將停送3天口罩，其餘藥局仍會陸續收到成人及兒童口罩。

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對於口罩實名制2.0版即將上路，黃彥儒表示，許多藥局都樂觀其成，部分藥局因排隊人潮過多，的確難以負擔，現在多了網路通路，有望緩解藥局排隊人潮。

食藥署9日公告，10日起將回收兒童口罩，共有3639家藥局符合名單，要求藥師以1000為單位，協助準備好50入/包*20包的兒童口罩讓郵政綠衣天使回收，並提醒藥局口罩收走後要手動扣帳。不過，食藥署今早緊急公告，因郵局作業調整，暫緩回收兒童口罩。

▼暫緩配送口罩藥局。（圖／藥師公會全聯會提供）*點圖可放大