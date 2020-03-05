中國海軍在2035年後規模NO.1？　6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

▲解放軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍研究所在官方網站報導，雖然美國海軍在各種艦艇上的數量及質量都傲視全球，但中國發展藍水海軍的速度是難以想像的，如果以目前所擁有的戰力做比較，中國只輸美國位居第二，並推測未來15年間，解放軍海軍可能會有140艘遠洋戰艦下水或服役，縱觀所有來看，將成為世界上規模最大的海軍。

根據《中評社》報導，雖然中國沒有對外公布海軍的建設目標，但依照過往15年間的發展，在現代化造船廠沒有滿載運轉的情況下，一共下水和服役了131艘遠洋戰艦和144艘近海戰艦。美國海軍研究所就推估，今後15年中國海軍可以下水或服役140艘遠洋戰艦，取代2005年至2010年間下水的部分戰艦。

雖然美國聲稱海軍實力仍高於中國，除了主要艦艇都具有遠洋作戰實力外，在防空驅逐艦、巡洋艦、大型兩棲戰艦、攻擊核潛艇的質量與現代化程度，都具有壓倒性的優勢，但中國在近海與第一島鏈擁有地利之便，相比於第七艦隊有更強大的火力。

▲大陸首艘國產航母山東艦。（圖／翻攝自當代海軍微信）

美國海軍研究所的文章也指出，解放軍海軍在2035年可能會擁有270艘藍水戰艦，甚至是更多，目前還有第3艘航空母艦正在建造中，預估排水量將大於遼寧艦，滿載排水量可達85,000噸，觀察航母建造周期來看，在2035年將擁有6艘航母。

近海作戰能力則會保持160艘小型戰艦的數量不變，但可能會增加護衛艦或者巡邏艦的比例，在保持反艦能力的同時，擁有反潛能力。

最後海軍研究所總結了解放軍海軍的戰力，在2035年後將擁有270艘藍水戰艦和160艘小型戰艦，再加上故種掃雷艇、小型登陸艇和各類輔船，到時候將成為世界上規模最大的海軍。