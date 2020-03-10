「桃機宰肥羊」直擊！一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

▲勞動法規講習一結束，移工應該搭車赴健檢中心進行體檢，但健檢中心接機人員（紅圈處）卻在上車前，將他們帶到預付卡代理商櫃台旁集合。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國境大門長期淪為不肖電信業者拐騙移工申辦外勞卡的大本營，勞動部相關人員卻漠視不管！本刊實地前往桃園機場觀察，發現首次來台的移工入境時，會先由勞動部官員宣導相關法規，再引領他們和仲介或健檢中心人員會合，不料其中卻被巧妙地安插一道辦理預付卡門號的流程，移工在搞不清楚狀況下「被迫」申辦門號，誇張的是，一次還被要求申辦2個，簡直被當肥羊宰。

本刊接獲爆料，隸屬勞動部的勞動力發展署所負責的移工抵台流程有漏洞，讓移工健檢中心司機夥同不肖電信業代理商逮到機會，以近乎拐騙方式，逕行蒐集移工護照強辦手機門號，甚至盜賣移工個資獲取不當利益，讓國境大門成為犯罪及侵害移工人權的破口。

從爆料人士提供的影片，可以看到預付卡代理商的櫃檯人員用越南話向移工稱，因台灣法律規定，境外門號都屬違禁物，必須回收他們原有的SIM卡，並當場對折銷毀，接著要求移工在紙上畫圈的地方簽名，還強調：「在機場你們放心，這裡沒有人會對你怎麼樣。」爆料人士說，此詐騙行徑已至少存在2年，代理商及健檢中心司機從中獲取的利益累積恐破億元。

為了一探究竟，本刊3月5日實地前往桃園機場直擊，確實發現移工入境後，先被數名穿著寫有「MOL」勞動部背心的工作人員，帶到外籍勞工機場服務站進行宣導講習，結束後在服務站外守候的多名男子，就將移工們集體帶往預付卡櫃檯旁集合。

「這批33個！」帶隊的男子接著跟每一名移工收取護照，交給預付卡代理商櫃檯。身穿黑色套裝的預付卡代理商人員，則是開始發放每名移工1人2張預付卡申請單，只見該名人員簡單說了幾句話後，移工們就拿起筆，低頭開始逐一填寫，絲毫沒有遲疑。

本刊直擊身為國境大門的桃園機場，竟長期存在不肖電信業者拐騙移工申辦外勞卡的離譜情況，而且一次還被要求申辦2個，而勞動部人員就在不遠處，卻對此情形漠視不管。

本刊3月5日實地前往桃園機場直擊，確實發現移工入境後，先被數名穿著寫有「MOL」勞動部背心的工作人員，帶到外籍勞工機場服務站進行宣導講習，結束後在服務站外守候的多名男子，就將移工們集體帶往預付卡櫃檯旁集合。

「這批33個！」帶隊的男子接著跟每一名移工收取護照，交給預付卡代理商櫃檯。身穿黑色套裝的預付卡代理商人員，則是開始發放每名移工1人2張預付卡申請單，只見該名人員簡單說了幾句話後，移工們就拿起筆，低頭開始逐一填寫，絲毫沒有遲疑。

等到申請單填寫完畢，完成門號申請後，帶隊的男子才跟預付卡櫃檯拿回移工護照並逐一發還，最後將他們帶往地下一樓巴士停靠區，搭車前往健檢中心，整個過程大約只有20分鐘，制式的流程及人員作業情況，儼然形同正常的入境手續，而且明目張膽地在機場大廳進行，穿著勞動部背心的人員雖然就在一旁，卻都未加以制止。



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