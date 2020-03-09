孫楊遭禁賽8年　洋教練閃離、陸官媒拒挺：無視規則自行承擔結果

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸泳將孫楊2月28日遭國際體育仲裁法庭（CAS）判決「暴力抗檢事件」敗訴，將受8年禁賽處分。判決出爐後，孫楊雖透過律師向瑞士聯邦法庭提出上訴，但他的外籍教練丹尼斯（Denis Cotterell）決定不再力挺子弟兵，第一時間解除合作。此外，大陸官媒於判決出爐後，也罕見地連發三篇文章，矛頭皆指向孫楊「無視規則、究由自取。」

▲孫楊因「暴力抗檢事件」，遭禁賽8年。（資料圖／路透社）

《檢察日報》分析，此案仲裁的基本問題為事實認定及規則適用，前者為國際泳聯委託的藥檢人員於2018年9月4日到孫楊住所提取其血尿樣本時，由於孫楊認為藥檢人員的資格存在瑕疵，因此僅提取血樣並拒絕提供尿樣，甚至未讓藥檢人員帶走血樣。

在「規則適用」上則是依據《世界反興奮劑條例》第2條第3款的規定，逃避樣本採集，或在接到依照反興奮劑規則授權的檢查通知後，拒絕樣本採集、無正當理由未能完成樣本採集或其他逃避樣本採集的行為，均屬於興奮劑違規。

分析指出，孫楊不配合藥檢取樣的決定非是無知，而是「無視」。從《法制日報》的《觀察孫楊事件的三雙慧眼》文章顯示，作者建議應從公平、規則及證據三方面觀察，「只有遵守規則才能獲得公平待遇，無視規則也將會承擔相應的結果。」

而《法制日報》另一篇文章《商業比賽不能與國家榮譽捆綁》則提到，國際競技比賽活動是商業活動，不能上升到國家榮譽的高度，「競技比賽活動的規則是商業規則，所以參加活動就要遵守商業規則，如果不遵守規則，那麼就會受到規則的懲罰！」

▲大陸泳將孫楊。（圖／路透社）

至於從2007年便開始與孫楊配合的教練澳籍教練丹尼斯，在仲裁判決出爐後便解除與大陸泳協的合作。丹尼斯表示，我喜歡與肯吃苦、運動壽命長及能一直達成目標的人合作，「如果你們認為我會與一個作弊的人共事，那說明人們不瞭解我。那是一種（對我的）侮辱。」