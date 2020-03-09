▲菲律賓台籍男遭台確診個案傳染？指揮中心：發病差1天機率很低。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

菲律賓8日晚間公佈新增4例確診，其中1名為台籍男子，曾與台灣確診的第44例男子接觸，到底是誰傳給誰，目前各說各話。中央流行疫情指揮中心表示，兩人發病日只差1天，互相傳染機率很低，未來可靠基因定序了解案44的病毒株品系來做證據推論。

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▲截至9日上午10時為止，全台確診人數統計。（圖／翻攝疾管署網站）

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，案44是在2月28日至3月3日遊菲律賓，3月2日在菲律賓期間發病、3月5日確診；在菲台籍有人於3月3日發病、3月6日就醫採檢、3月8日確診。第44例仍是所謂指標病例，是否為感染源仍有待釐清。

▲台灣確診患者關係圖。（圖／曾梓倩製）

莊人祥提到，由於兩人發病日只差一天，究竟暴露於共同感染源造成這起群聚的可能性大呢？還是案44是感染源傳給其在菲籍的朋友呢？，雖然兩者都有可能，如兩人是人傳人，根據最新研究發現，傳播間隔serial interval的中位數為4日（95%信賴區間3.1-4.9），「個人認為機率是很低啦！」未來可靠基因定序了解案44的病毒株品系來做證據推論。

依據菲律賓衛生部新聞稿，該名台籍男子是在3月3日確診，曾與赴菲旅遊的38歲台籍男子有接觸，目前正在私立醫院接受治療。