呼籲澳洲音樂家戴口罩被拒　前團員還原過程要求道歉：他害了147個家庭

▲狄恩在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸，導致上百名接觸者必須在家隔離14天。（圖／NSO提供）

記者陳俊宏／綜合報導

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean），回國後確診新冠肺炎（COVID-19），儘管病發前他自己也不知情。但現在有前團員不滿認為，排練過程明明有人希望他戴口罩，卻被樂團制止，事後證實是非常錯誤，讓大家都陷入一陣恐慌，樂團和狄恩都應向大家道歉，「他知道他害了147個家庭嗎？」

狄恩在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸，導致上百名接觸者必須在家隔離14天，國家音樂廳、國家戲劇院也休館消毒。《東森新聞》報導，狄恩一同演出的團員不少人都在大學任教，除了東吳和文化大學幾位老師授課課程暫停外，事實上，現在業界師生間也蔓延一股恐慌。

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就有演出團員的前同事PO文，要求音樂家狄恩公開向台灣道歉，要求NSO的行政團隊出面道歉，文中寫著「為什麼當團員要求戴口罩時，被行政團隊拒絕？這不是一句『我不是故意的』就可以輕描淡寫帶過…因為你們的的輕忽與默視造成多少人的損害…他知道他害了147個家庭嗎？還有接下來那些自掏腰包辦音樂會被迫取消，音樂家的損失、教學、其他相關工作？」

一名交響樂團從業人員說，「我覺得他們可能需要出來說明一下，當時的狀況跟原委是什麼，音樂圈其實很大影響，大家可能不知道。」

國家交響樂團就有將近120個團員，幾乎都和狄恩待在同一個室內過，由於不少人都是老師級和業界精英，身兼數職，多數都還有授課，從彩排到演出過程中，接觸過的學生、家庭人數恐怕好幾百人。

▼國家音樂廳展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

交響樂團從業人員表示，「學校就會來關心說，『你是不是這幾天有到音樂廳去過』、『那你是不是這樣會有危險』，會把我們課先暫停。甚至有些家長會說，『你是不是有跟他接觸到』？」

狄恩7日透過經紀公司發聲明表示對台灣人民的感謝，以及公開他從出現症狀到確診、住院治療的過程。他說明，搭機抵台時，誠實地在健康調查問卷上勾選「有咳嗽症狀」的選項，因此在下機後被帶到檢疫區，體溫正常，接著前往下榻的飯店，進入飯店前再度檢查體溫。他每天回到飯店、走進餐廳用早餐前都會被要求量體溫，一切正常。

除了偶爾咳嗽，狄恩沒有其他任何症狀，在排練2天後，由於咳嗽症狀加重，才經樂團人員陪同就醫。醫生診斷出輕微的支氣管感染，並向狄恩保證，不需要接受新冠病毒篩檢。

聲明說，狄恩在台灣沒有進一步被轉診，但他很清楚這種病毒有多麼難以預測，因此搭乘計程車、在飯店等密閉空間內都戴著口罩。回到澳洲後，他在演出前察覺狀況有異，決定落地後就醫，也堅持受檢，最後在24小時後接到確診電話。

雖然狄恩澄清，自己在密閉空間有戴口罩，卻遭到指揮中心打臉。應變官莊人祥8日表示，飛機上的情況不清楚，但他在台灣大部分時間沒有配戴口罩；指揮官陳時中補充，透過相關錄影帶了解的活動中都沒有配戴。

目前已匡列狄恩接觸者共147人，包括個案在台期間的隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。