他深夜牽機車走10多公里...一度被誤認酒駕！龍潭警幫買油解困

▲員警到加油站購油解決宋男問題。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲宋姓男騎士8日凌晨欲從花蓮老家掃完墓返回苗栗工作地，卻因機車沒油在龍潭區拋錨不得不推車尋找加油站，巡邏員警發現一度誤以為有酒駕違規情形，經上前詢問才知道上情，於是幫忙購油協助排除。

▲宋男返回工作地卻因沒油推車而行，幸遇巡邏員警買油解困。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭分局石門派出所警員張貴淵、徐松佞及陳欣妤等3員，於109年3月8日凌晨0時許執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路與三坑路段時，見1名年輕男子在路旁推著機車，駕駛看見警方經過直低頭，警方當下直覺有異，在深夜鄉間人車鮮少的路段，還一度誤以為是駕駛可能有酒駕違規情形，看見警車經過緊張而將車輛熄火用牽的，員警立即提高警覺並趨前盤檢，經了解才發現係男子是因為機車沒油才熄火牽車，才讓警方鬆了一口氣。

宋姓男子表示，因職業關係平時都遠離異鄉的在苗栗縣長期工作謀生，因數日前請假提前返鄉掃墓，從7日下午自花蓮家中出發沿路長途跋涉，經過幾個縣市要返回苗栗縣工作地。行經桃園市龍潭區時，車子竟就沒油熄火了，在山區道路動彈不得，遠離異鄉的他，人生地不熟的一時求助無門，只能牽著機車推車沿路找尋加油站，精疲力倦的他就這樣推了10幾公里路了。

處理警員徐松佞了解狀況後，主動向返回派出所拿取油桶，並駕車至龍潭市區找尋加油站購買汽油，並幫忙宋男加滿油，順利的協助排除車輛故障問題。事後宋男不斷的對著處理員警說「人民保母；有您真好」。

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