台1線高架橋「60cm寬水泥塊」墜落…擋風玻璃被砸穿！目擊駕駛：豆腐渣工程

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名51歲的黃姓男子8日上午9時許駕車行經新莊區新北大道二段時，遭台1線高架橋墩掉落的水泥塊砸中，不但車頂凹陷、後擋風玻璃還當場破了一個大洞。一旁直擊的另名駕駛拍下誇張畫面，痛批「等個紅燈都會遇到豆腐渣工程！」事後警方到場處理，並通報公路總局工務段派員前往檢修，所幸整起事故無人受傷。

▲自小客車後擋風玻璃被砸破一個大洞。（圖／記者陳以昇翻攝）

目擊駕駛指出，當時他開著貨車經過，突然上方高架就落下水泥塊，自己相當幸運，僅有剝落的細小碎石砸到車身，並無大礙，但在他身後的自小客車可就沒這麼幸運了，巨大的水泥塊不但將車頂砸凹，就連後擋風玻璃也被砸穿、破了一個大洞，「等個紅燈都會遇到豆腐渣工程，這應該可引聲請國賠吧？」

警方調查，遭砸的自小客駕駛黃姓男子上午9時32分沿台1線高架行駛，並於新莊思源路匝道下橋往五股方向直行，不料在停等紅燈時，突然遭到寬約60公分大的水泥塊砸中，抬頭查看後，發現高架有水泥崩落現象，急忙通報警方處理

警方事後除依程序製作筆錄外，同時通報公路總局工務段派員前往檢修。工務局養工處也表示，目前已經緊急派員前往現場加固防護，以免水泥塊再度掉落傷人，同時對車主感到非常抱歉，後續將會處理賠償事宜。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼事後養工處已派員前往現場進行防護。（圖／記者陳以昇翻攝）