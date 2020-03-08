臺博館防疫推VR環景「線上博物館」　增加戶外及線上活動

▲臺博館環景VR720，透過虛擬的實境世界認識博物館。（圖／國立臺灣博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣博物館因應新冠肺炎防疫措施，除了調整實體活動參與方式，取消或縮短室內活動、增加戶外活動時間；也推出「線上博物館-臺博館環景VR720」、「臺博青年之眼2.0：高中生線上攝影展」等系列線上活動，讓民眾不出門也能悠遊藝文世界。

臺博館近來推出「臺博青年之眼2.0：高中生線上攝影展」，透過高中生的鏡頭及詮釋，了解青少年眼中的博物館風情，在臺博館官網、臉書及IG專頁都可以點閱。此外還可至「線上博物館-臺博館環景VR720」網頁，透過虛擬的實境世界認識博物館建築及展示特色。

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另外也舉辦「Mur Mur Museum-誰來臺博？」結合時下最流行的直播及社群媒體，自去年底開始每月推出一場次，陸續邀請語言能力超強的國際導覽員、青春的北一女同學以及博物館「聲音製造者」的學生導覽員等，不同領域素人輪審上線扮演直播主，與大眾進行互動，透過公眾參與傳達臺博現代性與思辨的可能性。

▲「臺博代表星」活動，用星座徵集臺博印象。（圖／國立臺灣博物館提供）



而臺博館包含4座各具特色的分館，每座館舍都有獨特的風格及姿態，在觀眾的心中留下不同的印象與感受，臺博館結合時下最流行的星座議題，連結觀眾的參觀經驗，於臉書粉絲專頁舉辦「臺博代表星：臺博印象徵集活動」，邀請民眾分享心目中各分館代表的星座，並參與線上教育活動，從當代觀點詮釋博物館。

為了避免群聚活動不利防疫工作進行，臺博館宣布即日起暫停辦理室內進行的「臺灣雲豹與黑熊的傳說VR360動畫體驗」活動及南門童話「兒童探索室」活動，另外自3月10日起至4月26日期間暫停團體及定時導覽服務。

常態舉辦的環境教育課程縮短室內課程時間，延長戶外園區教學內容；室內活動改以「梅花座」席位，減少人跟人之間的近距接觸。VR360動畫體驗活動暫停期間，將於臺博館官方臉書揭開雲豹VR360動畫製作過程，從神話傳說、珍貴館藏到科技應用，逐步解密、分享幕後精彩的故事。4月中旬將推出的「世界地球日」活動，也將從實體活動轉為以線上活動為主，如演講和座談將改成線上直播。