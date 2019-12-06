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2019動物嘉年華12/7展開！「一日動物代言人」超過20隊伍參與

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▲▼ 國際珍古德協會及國立臺灣博物館合作舉辦「2019根與芽動物嘉年華」將在12月7日展開。（圖／國立臺灣博物館）

▲「動物嘉年華」邀請大家打扮成小動物一起走到戶外。（圖／國立臺灣博物館）

記者林育綾／台北報導

邁入第9年！國際珍古德協會及國立臺灣博物館合作舉辦「2019根與芽動物嘉年華」，將在12月7日(六)聚集國立臺灣博物館前廣場（二二八和平紀念公園）展開，集結雙北地區及新竹地區根與芽小組年度成果展，嘉年華上有學生們利用回收材料製作動物造型道具，結合音樂、藝術、遊戲與解說方式，以創意行動來保護動物、愛護環境。

國際珍古德協會舉辦的「動物嘉年華」已邁入第9年，今年已有超過20組隊伍報名參與。過去從生物多樣性、非洲動物、海洋、鳥類、和平（與萬物和諧）主題等，每年都有不同的主題呈現。

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▲▼ 國際珍古德協會及國立臺灣博物館合作舉辦「2019根與芽動物嘉年華」將在12月7日展開。（圖／國立臺灣博物館）

▲珍古德協會、臺博館及師大附小學生，共同宣布「2019動物嘉年華」活動開跑。（圖／國立臺灣博物館）

今年以臺灣的生物多樣性為主軸，邀請雙北地區及新竹地區的學校共同參與，每年的歡樂派對都是學生用心與創意的結合，親手製作動物造型的道具與海報，盡量取材自可再生資源等素材，從孩子們的手中，搖身一變成為別出心裁又充滿創意的裝飾，成為一日的動物代言人為動物發聲，喚起大眾對動物的認識與關心。

嘉年華最特別的是邀請遠從法國而來的音樂家Eric，與孩子寫詞譜曲，共同創作動物之歌，為嘉年華增添音樂元素，當天的活動孩子們將結合音樂、戲劇、遊戲與解說等不同的方式登場。

▲▼ 國際珍古德協會及國立臺灣博物館合作舉辦「2019根與芽動物嘉年華」將在12月7日展開。（圖／國立臺灣博物館）

▲北師大附小學生以DIY道具及中華白海豚之歌，為活動暖身。（圖／國立臺灣博物館）

臺博館館長洪世佑表示，臺博館長期推動環境教育，並於2015年發表「臺北宣言：自然史博物館與生物多樣性保育」，希望喚起社會大眾對環境問題的覺知，並提升大眾對於自然生態的關心。本次活動除了促進永續的概念從小紮根，也希望更多人了解生物多樣性的內涵及現況，讓永續成為真正落實在生活中的行動，一起邁向人與動物和諧共存的地球環境。

▲▼ 國際珍古德協會及國立臺灣博物館合作舉辦「2019根與芽動物嘉年華」將在12月7日展開。（圖／國立臺灣博物館）

▲動物嘉年華邀請民眾成為「一日動物代言人」為動物發聲。（圖／國立臺灣博物館）

珍古德博士在1996年首度訪台，接著台灣國際珍古德協會(the Jane Goodall Institute Taiwan)成立於1998年，全力推動保育觀念以及環境教育「根與芽」計畫，迄今全臺超過900個根與芽計畫小組，持續在各級教育單位進行年度工作，灌溉基層環境教育。

從2011年開始珍古德協會本著推廣動物保育教育，舉辦第一屆根與芽動物嘉年華活動，鼓勵學校參與根與芽生態藝術課程，熱鬧喜慶氛圍讓根與芽動物嘉年華活動獲得廣泛迴響。在台灣應用材料公司的贊助下延續至今年，許多學校老師對於用藝術推動環境教育非常有熱情與教學心得，每年影響更多的師生一同加入熱鬧有趣的嘉年華活動。

台灣應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，很高興這9年贊助珍古德協會「根與芽」計畫，影響人次已逾萬人，台灣橫跨了亞熱帶和熱帶，擁有多樣化的生態系，受惠於珍古德協會的推動，贊助的環保教育更多元，透過實作道具寓教於樂的方式，了解、保護這個珍貴島嶼的生物多樣性。

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