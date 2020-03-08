男大生書包忘在家　爸媽怕塞車開直升機送來學校

So guy forgot his bag at home and Parents decided to bring the bag with a chopper at NWU. Shuu guys #KeaDrive #Sandton pic.twitter.com/GoH245J5yk — Ituh Mokhele (@ItuhMokhele) February 28, 2020

▲直升機大搖大擺開進校園。（影／翻攝自推特／@ItuhMokhele）

實習記者崔子柔／綜合報導

有段影片近日在網路上瘋傳，一台直升機降落在南非西北大學校園，原本以為出了什麼事，結果竟然只是學生家長要「送書包給兒子」，讓一旁的同學看傻了眼。

綜合外媒報導，南非西北大學位於范德比爾公園的瓦爾校區上月28日有學生拍下這段過程，一台直升機突然降落在學校的停車場，然後一位男同學默默地走過去，只見直升機的門打開後，有人遞給男同學一個書包就立刻開走了。

影片中可以聽到，附近的學生發出一片驚呼的聲音，也有人說「這同學是哪位？」、「蛤直升機開來就為了給書包？」

這名男同學表示，他的爸媽因為怕開車會塞車，所以決定開直升機來替他送書包。據了解，這台直升機是羅賓遜R44 Raven，價值30萬英鎊（約台幣1167萬元），飛行1小時的燃料費要150英鎊（約台幣5800元），最高時速可達140英里，飛行300英里以上。

▲直升機。（圖／取自免費圖庫pixabay）