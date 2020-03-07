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歷史水道變身水岸景觀橋　嘉義市民生道將橋剪綵啟用

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▲ 嘉市民生道將橋今剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市民生道將橋剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市民生道將橋跨越道將圳人行鋼橋日前正式啟用，由市長嘉義黃敏惠、眾位市議員、里長、校方及家長會代表、嘉南農田水利會嘉義區管理處等貴賓共同剪綵。民生國中側門正對徐州四街處的跨越道將圳人行鋼橋總長約16.6公尺(含引道)，橋寬約7公尺，工程經費約390萬元，工期為120個日曆天，於109年2月3日如期如質完工。

黃敏惠市長感謝各界的付出

▲ 嘉市民生道將橋剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，道路要為行人、行車而設，而且首重「安全」，城市需要道路，而且要有好的設計與規劃。現在這裡不只有一條穿越歷史的重要水道-道將圳，更擁有這條穿越歷史上頭的民生道將橋。新建人行橋梁以鋼結構為主體，跨越道將圳，另由市府交通處配合在橋梁入口處新設紅綠燈及枕木紋行人穿越線；工務處除工程規劃，也於橋的兩端設置車阻；建設處協助樹木移植等，以確保師生及里民的行走安全。

黃敏惠呼籲民眾注意交通安全，勿騎機車上橋，腳踏車以牽引方式，避免造成危險。也談到這條人行鋼橋能完工，要感謝辛苦的工程人員(無名英雄)；以及市議會看到問題，實際反映；嘉南農田水利會嘉義區管理處的支持；還有極度關心里民、學生接送安全的里鄰長與民眾。

▲ 嘉市民生道將橋今剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 現在這裡不只有一條穿越歷史的重要水道-道將圳，更擁有這條穿越歷史上頭的民生道將。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府工務處指出，此工程歷經多次的現場會勘、地方協調與跨單位溝通。因涉及嘉南農田水利會嘉義區管理處所轄管的道將圳，有兩大困難點需克服，包含維持既有道將圳排水順暢及協調橋面高程。市府曾多次與農田水利會溝通，並審查修正圖面，在協調「橋面高程」時，同時將對道將圳排水量、通水斷面的影響降到最小，以維持通水順暢，達成雙贏局面。

▲ 嘉市民生道將橋今剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 世合工程技術顧問股份有限公司工程技師江長潤（圖／記者翁伊森翻攝）

世合工程技術顧問股份有限公司工程技師江長潤在簡報中談到，民生國中側門處以及附近的興嘉國小側門，僅靠一座興嘉拱橋跨越道將圳。新的人行鋼橋橋梁欄杆高1.4公尺，有效保護學生行走或牽引腳踏車不致發生墜落情事。

▲ 嘉市民生道將橋今剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 市府交通處配合在橋梁入口處新設4組紅綠燈及枕木紋行人穿越線。（圖／記者翁伊森翻攝）

民生國中校長陳明君表示，原本民生國中學生上放學與家長接送的人流、車流集中在學校側門較狹窄的重慶路便道(單行道)，所以學生通學會與接送家長在車道上產生逆向衝突與擁擠現象。現在有了這條人行鋼橋，等於多一個引導點，有效分流上放學家長接送車流聚集於重慶路，兩側也有停車位，並改善學生通學品質。也將於人行鋼橋區域設置導護老師、導護志工，以及學生交通隊。

市府工務處表示，後續將持續推動「水環境營造計畫」，將道將圳兩側環境做整體性的改善及串聯，設置透水鋪面人行步道及低衝擊開發(LID)設施增加排水及蓄水功能，利用生態景觀改善增加生物多樣性，結合道將圳歷史文化元素為原則，營造出休憩及運動的水岸環境，打造嘉義市全新水環境與觀光亮點，創造未來熱門打卡地點。

▲ 嘉市民生道將橋今剪綵啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 民生國中學校家長會為感謝市府團隊完成交通便橋，特別準備一木盤烙印紀念品致謝。（圖／記者翁伊森翻攝）

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