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下班還要趕回家顧小孩…新店分局長溫情送禮　女警紛紛「哈茲卡西」

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▲▼38。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲38婦女節將至，分局長提前送禮致意。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

再過2天就是一年一度的3月8日婦女節，新店警分局長劉炯炫深感女性同仁平日要兼顧工作及家庭，比一般的職業婦女更辛勞，特別在婦女節前夕準備了保養品，收到贈禮的女性同仁及員工都「哈茲卡西」（日文：害羞），也深深感謝分局長的用心。

除了表達對女性同仁的敬意，並慰勉女性同仁平日在工作崗位上辛勞的付出，另外分局長也親手在每一張卡片寫上女性同仁名字，讓所有女性同仁收到後都倍感溫馨，直呼「分局長真的好有溫度」

▲▼38。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲分局長劉炯炫在一張又一張的卡片上簽名，展現猶如情歌王子林志炫般的深情。（圖／記者陳雕文翻攝）

新店警分局長劉炯炫表示，近年來女性警察同仁有增加的趨勢，以新店分局為例，全分局警職人員共有596位，為其中女性警職人員共有54位，占了百分之9.06；女性警察同仁在單位內的角色也日趨重要，新店警分局內就有1位女性副分局長、2位女性組長等。

劉炯炫補充說，對於長期以男性為主的警察環境，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大；已婚的女警們在下班之後還要兼顧家庭，甚至要照顧小孩，真的非常辛苦，所以趁著婦女節前夕贈送每位女性同仁一份小禮物，來感謝她們平時對工作及家庭無私盡責的付出。

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