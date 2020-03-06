影／澳籍知名音樂家染疫在台活動9天　指揮中心：期間大多沒戴口罩

▲國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

澳洲知名音樂家確診新冠肺炎，曾於2月23日至3月2日來台演出，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布相關活動史以及初步調查情況，他在台活動史單純，除了曾到診所就醫，其它時間大多在飯店和國家音樂廳，社區傳播風險低；不過調查也發現，他在台灣境內活動大部份時間沒有配戴口罩。

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▲澳洲確診音樂家來台活動時序表與接觸者人數。（圖／指揮中心提供）。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，這名個案是在澳洲布里斯本轉機阿德雷德被確診的，確實在澳洲被確診，至於他從英國經曼谷轉機到台灣，入境時有填寫健康聲明書，當時曾經因為填寫咳嗽被檢查，現場無症狀，也沒有相關疫區旅遊史才會讓他入境。

也已掌握其2月23日至3月2日在台期間之行程，除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，評估社區傳播風險低。媒體詢問他期間有無配戴口罩？應變官莊人祥表示，飛機上的情況不清楚，但他在台灣大部份時間沒有配戴口罩；陳時中補充，透過相關錄影帶瞭解的活動中都沒有配戴。

目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。103人當中有27名屬於樂團成員（含8記者）、飯店人員17名、司機15名、友人3名、飛機相關接觸者18人（含12名機組員、6旅客）。