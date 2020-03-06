　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／澳籍知名音樂家染疫在台活動9天　指揮中心：期間大多沒戴口罩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國家音樂廳消毒 澳洲音樂家染疫來台演出 國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

澳洲知名音樂家確診新冠肺炎，曾於2月23日至3月2日來台演出，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布相關活動史以及初步調查情況，他在台活動史單純，除了曾到診所就醫，其它時間大多在飯店和國家音樂廳，社區傳播風險低；不過調查也發現，他在台灣境內活動大部份時間沒有配戴口罩。

▲澳洲確診個案來台活動時序表與接觸者人數。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲澳洲確診音樂家來台活動時序表與接觸者人數。（圖／指揮中心提供）。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，這名個案是在澳洲布里斯本轉機阿德雷德被確診的，確實在澳洲被確診，至於他從英國經曼谷轉機到台灣，入境時有填寫健康聲明書，當時曾經因為填寫咳嗽被檢查，現場無症狀，也沒有相關疫區旅遊史才會讓他入境。

也已掌握其2月23日至3月2日在台期間之行程，除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，評估社區傳播風險低。媒體詢問他期間有無配戴口罩？應變官莊人祥表示，飛機上的情況不清楚，但他在台灣大部份時間沒有配戴口罩；陳時中補充，透過相關錄影帶瞭解的活動中都沒有配戴。

目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。103人當中有27名屬於樂團成員（含8記者）、飯店人員17名、司機15名、友人3名、飛機相關接觸者18人（含12名機組員、6旅客）。

ET快訊
院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳：洗手很重
嗆「我武漢回來的」被起訴首例！51歲男超慘下場曝光
劉真驚傳清晨病逝　北榮氣炸說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大老闆沒告訴你的事！沒失敗過等於「沒機會學習」反而令人同情

獨／防疫在有跟沒有之間！美容師戴「這個」助攻：生意增一成

21年來首次！宜蘭綠色博覽會受新冠肺炎衝擊　林姿妙宣布停辦

院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳重申「洗手重要性」

返台看牙「健保跳警示」　遭拒診男大怒！ 衛生局說是烏龍：他從新加坡來

院內感染再+1！天龍國9例全是境外移入　台灣45例「個案懶人包」一次看懂

新竹市5家急救責任醫院　3月9日起全面停止探病

劉真驚傳病逝　北榮院內人士「嚴正駁斥」：她活得很好！

買到「情侶限定」放閃口罩！她笑「機器累了」　眾人轉念：很有紀念價值

台北國際書展是否舉行「最晚3月底決定」　主題國韓國疫情嚴重影響參展意願

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

大老闆沒告訴你的事！沒失敗過等於「沒機會學習」反而令人同情

獨／防疫在有跟沒有之間！美容師戴「這個」助攻：生意增一成

21年來首次！宜蘭綠色博覽會受新冠肺炎衝擊　林姿妙宣布停辦

院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳重申「洗手重要性」

返台看牙「健保跳警示」　遭拒診男大怒！ 衛生局說是烏龍：他從新加坡來

院內感染再+1！天龍國9例全是境外移入　台灣45例「個案懶人包」一次看懂

新竹市5家急救責任醫院　3月9日起全面停止探病

劉真驚傳病逝　北榮院內人士「嚴正駁斥」：她活得很好！

買到「情侶限定」放閃口罩！她笑「機器累了」　眾人轉念：很有紀念價值

台北國際書展是否舉行「最晚3月底決定」　主題國韓國疫情嚴重影響參展意願

劉學甫「學霸」粉絲名出爐　隔天狂收私訊：太不科學啦

韓國大廠怒停產口罩　全因政府要「產量提高10倍、只負擔50%成本」

敘利亞「11歲女孩」奪桌球冠軍　有望成為東奧最年輕選手

拼「長期」避免社區傳播！陳時中列2大關鍵「為何日本不升旅遊警示」

日本人慌了！　搶完衛生紙後搶米...網震驚：準備打仗嗎？

胖柯基搖圓屁短腿狂撥食物櫃　聽媽一句吐槽落寞趴地

收編工地歐告！他翻舊照找出「8年緣分」嚇傻　偶像劇情節神展開

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

一早棉被脹脹的…拿出「召喚神器」彈4下！　小餓魔依序爬出

防疫期間台南酒駕零容忍　善警加強取締確保用路人安全

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

澳音樂家確診！聽眾還原當天狀況：很多人圍著他擁抱、拍照

快訊／新冠肺炎再添2例！

龐寧寧離世　學生：老師笑聲是台大物理最懷念風景

澳音樂家咳嗽　NSO團員難以置信

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

foodpanda「3月全台天天免外送費」

快訊／台灣新冠肺炎再添病例！

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

更多熱門

相關新聞

獨／台灣加入WHO的三大理由 葉金川點出關鍵：可幫助其他國家

獨／台灣加入WHO的三大理由 葉金川點出關鍵：可幫助其他國家

公衛專家葉金川日前與前後任衛生署長一同呼籲外界支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並強調要有意義、尊嚴跟公平的原則加入WHO。他今（6日）以三個理由，向《ETtoday新聞雲》說明台灣加入WHO的實質意義，其中的最大關鍵，台灣有很多制度或優勢是別人做不出來的，可以透過加入WHO，幫助其他需要的國家。

超過一半球迷支持中職正常開打

超過一半球迷支持中職正常開打

38婦女節換「我罩你」

38婦女節換「我罩你」

邱臣遠：酒駕更危險

邱臣遠：酒駕更危險

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

台塑四寶2月營收跌破千億　創近4年來新低

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面