觀光寒冬還沒到谷底！專家曝兩大原因⋯斷言「旅客數還會再減少」

▲台北故宮觀光客大減。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，導致全球觀光產業大受衝擊，我國也不例外。據統計，今日桃機入境旅客已跌破萬人，僅9174人，另2月來台旅客約35.6萬人，減少62％。專家表示，由於還有人是提前預訂行程，且日、星目前旅遊建議尚未升級，因此「國際旅客人數還會繼續下降」。

據統計，2月以來桃幾旅運量持續下跌，3月1日到6日的入境旅客分別為16884人、12562人、13171人、10849人、10118人、9174人，其中6日已跌破萬人，幾乎已比SARS當年更慘。

請繼續往下閱讀...

▲桃機航班走勢圖。（圖／黃正聰提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，2月來台旅客人數約35.6萬，減少62％，其中陸客僅6000餘人、減97％，非陸客35萬人減48％，港澳減81％。而出境旅客則減少60％。

黃正聰指出，2月份總出入境人數約96萬、減60％，平均每日約3.3萬，但3/6僅剩9000餘人。由此可見，2月的狀況類似92年（SARS當年）4月，而3月的狀況類似92年的五月（減83.5%），甚至更慘

黃正聰表示，由於許多遊程都是事先預訂，有旅客可能還沒取消，且目前日本、新加坡旅遊建議僅是第二級警示，有可能還會繼續升級，一旦進入三級，旅客將會大幅減少，因此強調「旅客數一定還會再減少」。