中國科研團隊證實「新冠病毒已突變」傳播力不同　可能還有新突變型！

記者劉亭/綜合報導

中國科學院主辦的《國家科學評論》(National Science Review)3日發表論文中,中國科研團隊最新研究證實,新冠病毒已於近期產生突變,演化出2個亞型,感染力有差異。

根據澎湃新聞報導,陸劍研究員(北京大學生命科學學院生物信息中心)、崔傑研究員(中國科學院上海巴斯德研究所)3日發表最新論文《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》(On the origin and continuing evolution of SARS-CoV- 2)。

論文對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因分子進化分析,發現病毒株已發生了149個突變點,而且多數是近期產生的;目前新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型,其中101個屬於這兩個亞型,從比例上看,L亞型更為普遍達到70%,S亞型占30%。

根據新型冠狀病毒的演變方式推測,L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大不同。兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28144位點,L亞型是T鹼基(對應亮氨酸,Leu),S亞型是C鹼基(對應絲氨酸,Ser)。

而S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近,因此得出S型相對更古老的結論。L亞型在武漢爆發的早期階段更為普遍,而L亞型的發生頻率在2020年1月初後有所下降。

作者認為,人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力,如果沒有這些干預,L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。另一方面,由於選擇壓力相對較弱,在進化上較老且攻擊性較小的S型可能在相對頻率上有所增加。

這些發現代表,目前急需結合基因數據、流行病學數據和2019年冠狀病毒病患者臨床症狀圖表記錄,進行進一步的全面研究。而在這103個樣本顯示,大部分患者只感染了L亞型或S亞型中的一個。

但其中一位近期有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株,顯示其可能同時感染了L型和S型新冠病毒。不過,作者表示目前還無法排除新突變型的可能性。