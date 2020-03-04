中國科研團隊證實「新冠病毒已突變」傳播力不同　可能還有新突變型！

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

中國科學院主辦的《國家科學評論》（National Science Review）3日發表論文中，中國科研團隊最新研究證實，新冠病毒已於近期產生突變，演化出2個亞型，感染力有差異。

根據澎湃新聞報導，陸劍研究員（北京大學生命科學學院生物信息中心）、崔傑研究員（中國科學院上海巴斯德研究所）3日發表最新論文《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》（On the origin and continuing evolution of SARS-CoV- 2）。

論文對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因分子進化分析，發現病毒株已發生了149個突變點，而且多數是近期產生的；目前新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型，其中101個屬於這兩個亞型，從比例上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型占30%。

▲各國都在進行新冠病毒研發。（圖／路透）

根據新型冠狀病毒的演變方式推測，L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大不同。兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28144位點，L亞型是T鹼基（對應亮氨酸，Leu），S亞型是C鹼基（對應絲氨酸，Ser）。

而S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，因此得出S型相對更古老的結論。L亞型在武漢爆發的早期階段更為普遍，而L亞型的發生頻率在2020年1月初後有所下降。

作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S型可能在相對頻率上有所增加。

這些發現代表，目前急需結合基因數據、流行病學數據和2019年冠狀病毒病患者臨床症狀圖表記錄，進行進一步的全面研究。而在這103個樣本顯示，大部分患者只感染了L亞型或S亞型中的一個。

但其中一位近期有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株，顯示其可能同時感染了L型和S型新冠病毒。不過，作者表示目前還無法排除新突變型的可能性。