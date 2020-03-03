直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，在人們擔心自身健康的同時，這場疫情也讓「歧視」更加明目張膽。一名在英國念書的新加坡少年，日前就在倫敦街頭遭到圍毆，對方直接叫他「新冠病毒」，並高聲大喊「我不想讓病毒進入我的國家」，接著在警察到來之前逃逸。少年被打得鼻青臉腫，緊急送醫後，臉部有輕微骨折，可能需要開刀才能復原。

來自新加坡的強納森（Jonathan Mok）上月24日晚間9時左右，在倫敦街頭遭到襲擊，他表示，當時他正走在人潮頗多的牛津街（Oxford Street）上，結果有一群看似不到20歲的年輕人與他擦肩而過，並對著他說「冠狀病毒」。強納森回憶，他感到十分訝異，因此回頭看了那群人一眼，結果其中一個男生就大喊「你竟敢瞪我！」接著就朝著他揍了一拳。

「他們朝著我狂吼，朝著我罵，又揍了第二拳，我只能對著路人喊我什麼都沒做，」強納森說，後來又有人踹了他一腳，並說「我不想讓病毒進入我的國家！」接著一群人就在警察趕到時逃離。強納森的右眼被打到瘀青，臉頰也被打腫，鼻子也在冒血，緊急送醫後，醫生表示有輕微骨折，可能需要開刀才能復原。

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