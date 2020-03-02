爆笑！家庭作業是家長作業？　她崩潰用這招交差

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您記得嗎？小學的時候，為了上自然課，我們常到合作社及學校周圍的小書店，針對課程進度，購買一小份一小份的實驗教材，拿我最有印象的礦石盒來說吧，就是將包括雲母、硫黃、大理石、花崗岩…等自然形成的礦物，放在分格小紙盒內販售給學生，更別提蠶寶寶跟桑葉了，根本是許多小蘿蔔頭的第一個的寵物啊。

女兒DAHLIA的幼稚園作業不算多，但可能是將要上小學了吧，大班下學期開始有家庭聯絡簿等銜接方式，而親子作業就是其中一種，這次228連假，27日晚上女兒說：「老師要我們去找豆子，週一上學要繳。」

我一看到這個要求，就想起童年時的礦物盒，「難怪會有商機，都市裡很難短時間一次湊齊啊～」要找6種豆子貼於作業紙上，既然是要貼的，那肯定不能去買生鮮或是煮過的嘛，加上現在是連假，很多地方沒開，想了一會兒，紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、咖啡豆…好吧，趕緊出門。

我得承認，我們家不常下廚，豆類食物多以豆漿等製品取代，而且附近幾乎沒有雜貨店，全聯、美廉社又是賣大包的，實在吃不完，好不容易找了一間雜糧行，願意拆包裝給我們，但只有紅、綠、黃豆，再跑去星巴克要兩顆咖啡豆，面對他們的熱情，真的很不好意思啊～

湊了4種豆子以後，哈哈哈，隨著假期過去，我索討的勇氣已經用完了，左思右想後，乾脆拿出油性簽字筆，從那包豆子裡，挑出一顆紅豆，仔細塗成黑色，雖然這方法有點取巧，但也不失臨機應變的能力啦～

還有1個空格要怎麼辦呢？綠色簽字筆、綠色壓克力顏料都太濃、太亮，我拿起黃豆，用孩子的水性彩色筆試畫，「看起來果然太假！」趕緊用衛生紙擦掉，沒想到顏料已經有點沁到豆子表面的毛細孔了，這一抹，反而出現極為逼真的豆綠色。

我頓時興起一股可以改行做食物模型的衝動。

當然啦，前面說過，這是種投機取巧的方式，如果真的找不到，應該要空下來，而不是選擇作假塘塞，不過您確定在華人教育體系中，可以這樣做嗎？

我一直很排斥去介入孩子的作業，因為學習是她的責任，我只是出錢提供上課機會，她的對錯應該由她去碰撞，但每逢傳統式教育，我的立場就顯得尷尬：涉入？違反我的教育理念！不理？在學校眼中我又顯得失職！這真的要碰過的人才知道，很難。

我能理解學校出這種親子作業，是給忙於工作的父母一個參與好理由，但對認真經營母女關係的我來說，假日是我們相處的時間，不該再帶有學校的色彩，孩子的作業是她的作業，她必須自己負責完成，可在城市中，這個收集豆子的任務，不是5歲孩子可以單獨上街去找的。

雖說看過程不看成果，但台灣的教育不容許空格，我國中的時候，數理邏輯非常不好，每逢考試，我實在不想騙老師，所以留了一堆空白，連選擇題也不填，因為我就算填了，也只是猜對，不是真的會。

結果我被數學老師大罵，他說不會寫也看不懂，就要想辦法用文字填滿，當「給他一點面子。」我聽了，從此把應用題當迷你作文寫，這樣的教育，是不是有點怪怪的？

老實說，我確實因為這份作業來得太急感到無奈，原本想要Kuso表達軟性抗議，貼個香香豆、聰明豆的，搏導師一笑，又怕老師以為我在嗆聲，在決定畫豆子之前，孩子一再提醒我：「一定要去買，不然老師會生氣。」啊，連上網買的時間都不夠啊～

好吧，我只能邊畫邊提醒女兒，如果是媽媽，我買不到就是買不到，不會選擇畫豆子造假，但在此之前，若自己不夠硬頸，也要看對方的接受程度來應變，就當上一門擬真食物美術課吧～

您可以批評我耍小聰明～也可以讚美我反應快！但家庭作業淪於家長作業，這真的是孩子之福嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。