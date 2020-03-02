影／立法院8委員會召委名單出爐　民進黨團9席、國民黨團7席

記者楊蕓／台北報導

立法院第十屆第一會期召委選舉2日上午登場，民進黨共拿9席，8個委員會中僅在衛環委員會兩席全拿；國民黨則成功在其他7個委員會各搶下1席，加上無黨籍高金素梅1席，共7席。

▲立法院內政委員會選舉召集委員。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，因召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此也是各黨團在每個會期的角逐重點。

在2日上午的各委員會召委選舉中，內政、衛環、司法3個委員會都出現「三抽二」情形，但國民黨籤運不錯，爭取內政的陳玉珍、司法的李貴敏都有中籤，唯獨廖婉汝手氣不佳沒有抽中衛環召委，因此衛環委員會兩席召委都由民進黨拿下。

各委員會召委選舉結果如下：

內政委員會：管碧玲（民）、陳玉珍（國）

外交委員會：蔡適應（民）、呂玉玲（國）

經濟委員會：邱議瑩（民）、廖國棟（國）

財政委員會：莊瑞雄（民）、賴士葆（國）

教文委員會：黃國書（民）、高金素梅（無）

交通委員會：李昆澤（民）、陳雪生（國）

司法委員會：周春米（民）、李貴敏（國）

社環委員會：邱泰源（民）、劉建國（民）