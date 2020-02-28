ANA全日空給「退票、延期」兩方案　JAL日航僅延期

▲ANA全日空今天終於公布提供民眾改票、退票方案。（圖／翻攝官網）

圖、文／CTWANT

日籍航空公司千呼萬喚終於鬆口，放寬改退票服務。JAL日本航空今（28）日公告4月底前的台灣直飛日本航班，可以延期到6月底。但稍晚公告的ANA全日空則是提供「改票、退票」兩種方案。有網友及旅行社承辦員說「二家本來很硬，一點都讓步，沒想到全日空比日本航空更威，今天全開放了。」

受到疫情影響及日本旅遊疫情等級從第一級（Watch）升到第二級警示（Alert）的情況之下，國人紛紛去電旅行社或是航空公司，取消飛往日本的旅行團、機票等行程。但若非屬我國籍的外籍航空公司，民航局日前也說僅能「勸導」開放改退票，無法強制要求外國公司配合。

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其中，日本馬拉松賽程向來是我國許多愛好跑馬民眾鍾愛的國外馬之一的行程，從3月1日起取消非職業組的東京馬拉松，到名古屋馬拉松、靜岡馬拉松賽等，陸續取消，但主辦單位皆以「屬不可抗力因素」為前提，表明無法退還參賽民眾的報名費，這讓許多民眾相當懊惱。

不僅如此，許多跑馬者等民眾上網或是透過旅行社，購買日本航空、ANA全日空從台灣飛往日本的航班，根據旅行社承辦員透露，這二家航空公司起初都表明無法提供延期及退票服務，讓許多消費者感到無奈，甚至醞釀發起「拒搭日籍航空」的活動，持續地提出申訴之外，還會在這二家航空公司的臉書粉絲頁等留言抱怨。

▲日本航空今天僅公布可提供民眾改票方案。（圖／翻攝官網）

今天一早，首先是日本航空先提出融通方案，提供2月26日起至4月底的航班「一次改票、延期期限最晚到6月底」的服務。稍後，ANA全日空也公告同於JAL日本航空的改票方案之外，還開放「任何票種」都可以提出「退票申請」服務方案，回應消費者的訴求。

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