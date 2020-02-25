「大陸治療病毒有什麼用什麼！」WHO：目前唯一被證實成功的方法

▲新冠肺炎（COVID-19）全球分布圖（更新時間2020-02-25 07:30）。（圖／翻攝自疾管署網頁）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組外方組長佈魯斯•艾爾沃德（Bruce Aylward）24日表示，「中國的方法是目前唯一被事實證實成功的方法。」現在很多人都說沒有藥可以治新冠肺炎（COVID-19），但中國的方法是，「有什麼就用什麼。」

根據《央視新聞》報導，WHO派實地考察專家前往大陸地區，24日晚上專家們召開記者會，艾爾沃德表示，「現在全球尚未做好準備，使用中國的方法來應對病毒，曾經我認為沒有特效藥就沒有方法治療，但中國在沒有特效藥的情況下，採取了所有可能的方法去治療，這樣的嘗試很重要」，建議其他國家也可以仿效這樣的做法。

▲來自加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士。（圖／路透）

另外，針對不同地點分離出的104株病毒株進行全基因組測序，證實同源性高達99.9%，表示「病毒尚未發生明顯的變異」。記者會上也提到病毒特徵，包含患者平均年齡約51歲、蝙蝠有可能是病毒的宿主，穿山甲可能是中間宿主之一、呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑。