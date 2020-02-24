3年前捨名校！南崁高中低收單親湯敏拚出學測榜首　第一志願台大社會

▲南崁高中低收單親學子湯敏，拚出學測榜首。（圖／南崁高中提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020年度大學學測24日上午放榜，桃園市立南崁高中語文專長班學生湯敏，以3科滿級分、4科總分58級分優異成績，成為該校今年學測榜首。校方表示，湯敏來自低收單親家庭，3年前國中會考5A成績，放棄武陵高中，選擇家中附近的該校就學，並領取菁英入學獎金，她的第一志願是選擇台大社會學系，期未來運用所學幫助社會弱勢。

南崁高中指出，湯敏3年前進入南崁高中語文專長班後，課業成績優異，平常在圖書館擔任志工，高二暑假還獲選參加教育部德瑞法交流計畫出國學習，因來自低收單親家庭，湯敏從小就知道「努力讀書是翻轉未來唯一路」，成績一直維持校排百分之一，終於學測一舉考出好成績。

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▲湯敏以3科滿級分、4科總分58級分優異成績，成為南崁高中今年學測榜首。（圖／南崁高中提供）

課業表現優異的湯敏，曾連續兩年獲桃園市「希望工程獎助學金」，由於就學期間受到各方幫助，想法也較同齡學生成熟，認為自己的未來取決於自己，只要有毅力和積極向上心，再艱難逆境都能度過，「逆風才能飛得更高更遠」。湯敏表示，她的第一志願是選擇台灣大學社會學系，希望未來能運用所學幫助社會弱勢族群。

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