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蘋果「4新品」遭零售商曝光！　可能將在春季發表會登場

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美國知名零售商Target內部商品資料出現4項蘋果的新產品。（圖／翻攝自9to5MAC）

圖文／CTWANT

蘋果公司每年春季、秋季發表會，總會吸引各界關注，在2020年的春季發表會目前日期尚未公布，但各界猜測新的平價iPhone SE2 （暫名）很可能會在春季發表會曝光，不過外媒23日也曝光春季發表會很可能會有新的iPod Touch、APPLE TV、AirPods以及APPLE Watch 錶帶。

根據外媒《9to5MAC》報導，美國知名連鎖零售商Target的內部商品庫存表內，出現蘋果尚未曝光的產品型號，其中包括 Apple iPod Touch X Generation、 Apple TV Gen X 、 AirPods X、Apple Watch Series X Band。

《9to5MAC》根據產品的命名做出推測：

Apple iPod Touch X Generation：售價399.99美元，與目前iPod Touch容量256GB的價格相同，推測內部晶片可能會有更動。

 Apple TV Gen X ：售價179.99元，與目前市售APPLE TV A10XCPU、32GB價格相同，推測可能會搭載新的A12 CPU或者更高階的A13 CPU。

AirPods X：售價399.99美元，因售價比AirPods Pro要高，推測可能是高階旗艦款的頭戴式無線耳機，其中可能包括降噪功能。

Apple Watch Series X Band：售價49.99美元，推測是例行季節性的品項。

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