快訊／土耳其伊朗邊界5.7地震「大樓倒塌7死」　土耳其證實：多人受困

▲這起規模5.7地震深度僅5公里。(圖/翻攝usgs)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其與伊朗邊界地區23日上午發生規模5.7地震,深度僅5公里。土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)23日表示,在地震發生後,凡城(Van)建築物倒塌,多人受困,至少造成7人死亡,其中3名死者為孩童。

綜合路透社、TRT World報導,土耳其政府已派出小組前往凡城災區,要救出受困殘骸之下的人,至少有5名土耳其人被緊急送往醫院。另據歐洲與地中海地震中心(EMSC)收集到的各地回報,這起地震震感非常強烈,持續搖晃至少15秒以上。

據了解,主震威力強大,接著發生多起餘震。根據推特流傳的現場畫面,凡城的建築物倒塌,街道出現大面積瓦礫堆殘骸。

An #earthquake of magnitude 5.7 struck the #Turkey -Iran border region (35 km southeast of the city of Salmas in #Iran ). pic.twitter.com/0ZWBdYd9CI

Rescue teams continue with their efforts in rescuing those injured in Turkey by tremors from 5.7-magnitude earthquake in neighbouring Iran pic.twitter.com/moiUvgSyON