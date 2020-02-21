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黨部租約到期將搬？　江啟臣：國民黨已非資產龐大的泱泱大黨

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▲江啟臣聯訪。（圖／江辦提供）

▲江啟臣聯訪。（圖／江辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨位於八德路的中央黨部大樓租約於明年底到期，對此，黨主席補選候選人江啟臣21日上午表示，租約到期後是否要搬遷到其他地方可再考慮，畢竟國民黨不是像過去人員龐大、資產很多的泱泱大黨。

江啟臣說，若他當選本屆黨主席，任期是到明年5月20日，黨部租約可能不會在他這個任期處理，但如何活化目前黨中央辦公空間可以重新思考，若有非辦公空間的多餘空間，也可以考慮開放給外界一般民眾使用。

他表示，國民黨必須跟民眾有更多接觸的機會，也讓民眾感受到國民黨是開放的，是與民眾貼近的，這樣的空間使用概念未來可以規劃，但租約到期後是否要搬遷到其他地方可以考慮，畢竟國民黨不是像過去人員龐大、資產很多的泱泱大黨。

江啟臣表示，國民黨現在就是一個中型的在野黨，在野黨比較需要的不是辦公室，而是街頭，黨主席也應時常到不同的地方去了解民情，他自己又是立委，大部分戰場是在立法院，用到黨主席辦公室機會也不多，辦公室內用得到的也只有會議桌開會，其他黨中央需要的辦公空間也應以實用、合用做考量。

此外，對於代理主席林榮德全力支持傅崐萁恢復國民黨籍，江啟臣表示，是不是有做法可以既維護制度，又讓黨內團結，是黨主席與做決策者要去傷腦筋。黨內對於傅崐萁案最關心的是必須符合程序，能否在處理過程中同時顧慮黨內團結。

江啟臣強調，黨內人事不論是對誰，制度是最重要的，今天要捍衛的就是政黨內制度，就跟公司一樣，不論何種人事案，黨內有規定就照規定走。

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