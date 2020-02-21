江啟臣主張「黨部數位化」　謝國樑肯定：老舊機構要創新

▲謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選候選人之一的立委江啟臣主張「黨部數位化」。對此，前立委謝國樑表態支持，並以自身過去在企業界的經驗為例，呼應科技數位化是可為老舊機構帶進創新的機會，要努力嘗試，才能讓國民黨得到台灣民眾的認同。

謝國樑21日在臉書表示，這幾天看到很多關於黨內主席補選的事，讓他有些感觸，大選輸了沒關係，但要有願意改革的想法，才可能得到民衆認同，現在國民黨要做的，不是想未來怎樣才能贏得選舉，而是做出破斧沈舟的改變，讓社會看到國民黨改革的決心，看到過去立法院同事江啟臣提出服務數位化，「這個想法有打動了我，因此我要對啟臣表達支持跟肯定，同時也提出一些我的看法」。

謝國樑指出，過去這十幾年來的網絡化及電子商務化，讓許多的商業跟社交行爲，都已轉移網絡上進行，成果及效益有目共睹，反觀，目前國民黨與民眾的溝通方式，都還是一個最傳統的方式，未來希望從入黨開始，就能在手機上完成入黨手續，也可透過行動支付繳納黨費，此外，透過網路讓民眾在線上提出訴求，讓黨籍民代即時掌握丶處理丶回覆。

謝國樑認為，黨員本身就是一個很大的社群，要創造一個適合的平台，讓黨員們能充分互動表達自己的意見，甚至在重要的民生議題上，開放民眾或黨員在網路平台進行票選，讓黨中央按票選結果來擬定符合多數意志的政策，這也就是所謂的數位民主。

謝國樑提到，這些對國民黨的改革都很有幫助，這並不是什麼官話更不是空話，因此，一定支持將黨部和服務進行數位化的這個理念，20年前他畢業後的第一份工作及創業，就是把一個老舊的券商創新化及網路化，在那時候也獲得不錯迴響。

謝國樑強調，一個老舊的機構，本來就是要多一些想法跟創新，一定要努力去嘗試，做不做的到是一回事，社會自有公評，但如果不試就絕對沒機會改變，數位化這件事是做得到的，也能改國民黨長久以來一成不變的溝通方式，也比較符合現代台灣社會的思維，「我支持服務數位化這個理念，最後，也希望不論是誰當選黨主席，都要了解國民黨需要進行巨大的改變，才能夠得到台灣民衆再次的認同」。