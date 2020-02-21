「他咳嗽沒戴口罩」！日男搭地鐵按「緊急停車」怒檢舉　市交局傻眼：頭一遭

▲疫情持續蔓延不免讓民眾緊張。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）目前確診728例（橫濱外海郵輪634例，日本本土94例），恐已進入社區感染階段。當地民眾人心惶惶擔心受到感染，日前還有人因為「乘客沒有戴口罩」引起地鐵停駛、晚發3分鐘的意外。

根據日媒KBC NEWS報導，福岡市營地下鐵七隈線18日晚上8時左右，車上的緊急通報鈴響起，有一名男乘客通報「有人咳嗽而且沒戴口罩」，電車便在最近的車站停靠。

▲有民眾拍下當時地鐵上的畫面。（圖／翻攝自推特／@KBC_NEWS）

站務員讓通報者及咳嗽的男子下車了解狀況，2人最後達成和解，但列車也因此晚了3分鐘發車。福岡市交通局表示，曾有乘客因為糾紛案緊急通報鈴，但這次的理由是第一次遇上，應該是對疫情太緊張的關係。

日本福岡縣福岡市昨日晚間通報，當地出現第2例確診病例，患者為福岡首例病患的妻子，2人都沒有出國記錄，也沒有在國內旅行，目前正在調查感染途徑。