10月兒遭保母重壓害悶死　母泣訴：這已經是殺人了

圖、文／鏡週刊

台北市私立「我們的內湖托嬰中心」的保母廖筱萍去年4月間，以哄睡為由，用壯碩的身體重壓10月大的男嬰長達19分鐘，最後導致男嬰遭悶死。負責偵辦此案的士林地檢署今（20日）宣告偵結，認定廖女涉業務過失致死罪起訴。男嬰母親無法接受起訴結果，泣訴：「我不認為這是過失，這已經是殺人了」。

起訴指出，廖女在托嬰中心內任職保母，負責照護0至1歲幼童；案發當天，廖女為了安撫男嬰入睡，竟以身體壓制男嬰，並以雙手環抱其頭部長達10分鐘，期間未注意保持乎系暢通，使男嬰呈現趴睡姿態、頭頸背部悶壓而呼吸困難最後窒息，直到1小時後，廚工送水果泥進教室發現情況有異，這才急忙回報中心主任，並將男嬰緊急送醫，但仍於當天下午3時29分宣告不治。

廖女到案後坦承，她確實有讓男嬰趴睡，接著再以手腳環抱方式壓住男嬰，但堅決否認有殺人犯意，並表示她和男嬰父母並無仇恨，且男嬰在快滿2個月時就送來托嬰中心，一直是由她負責照料，「我也不希望發生這樣的事。」

檢方調查，男嬰確實快滿2個月大時，就被送到該托嬰中心，一直都是由廖女負責照料，而事發時，廖女發現男嬰情況有異後，還有施以人工呼吸，加上男嬰父母也證稱，雙方並無冤仇，因此難以認定廖女有容任男嬰死亡的不確定故意，因此依《刑法》修正前的業務過失致死罪起訴。

男嬰父母今得知士林地檢署起訴結果後，下午舉行記者會，質疑根據監視器畫面，廖女壓住他們兒子接近20分鐘，而廖女體重至少接近90公斤，他們兒子僅10公斤重，「那就像是一個60公斤重的成人，被一個500多公斤的物品壓著，而且還壓著你的頭，我不認為這是過失，這已經是殺人了耶」。

另外，男嬰父母表示，他們是因為相信該托嬰中心有專業保母照顧，才會將兒子送過去，直到兒子遇害畫面曝光後，他們才發現該托嬰中心各分所，都有保母施以不當照顧，托嬰中心應教導保母用健康、安全的方式照顧嬰兒，否則這就是殺人的一種希望檢方也應追究托嬰中心的責任，否則業者若改名繼續營業，恐怕會有更多嬰兒受害。



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