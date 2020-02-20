日本「熟男劇團」52PRO!來台！帥大叔舞台魅力爆發　每年定時團聚公演

▲日本「熟男劇團」52PRO!來台。（圖／52PRO!提供）

記者林育綾／台北報導

日本「熟男劇團」52PRO!來台，由10多位40多歲的男演員，詮釋百年前北海道漁人的故事，充滿日本味的題材，展現帥大叔的成熟演技和舞台魅力！這些演員各有本事和來歷，平時各自活躍在劇場、電影、電視界，每年則聚首公演，回歸表演初衷，今年已是第3度來台，將在台北華山烏梅劇院演出新作《夾縫轍痕》。

日本純男子劇團「52PRO!」來台，2/21起將在台北華山烏梅劇院，帶來9場新作《夾縫轍痕》，由山野海導演、竹田新編劇，詮釋100多年前北海道的漁人故事，在北海道有「波聲船頭」，是一種在漁船上負責唱歌，使漁民們工作順利進行的職人，是捕魚工作中重要的角色，據稱領有最高的薪水。

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音樂作為重要的故事元素，此次擔任音樂演奏的是負責三味線的小山豊、小山會青年部以及尺八演奏家小湊昭尚，觀眾們將透過現場的音樂和大叔們的歌聲，感受民謠蘊藏的能量。

▲▼ 純男子劇團52PRO!第三度來台，此次詮釋百年前北海道漁人的故事。（圖／52PRO!提供）



《夾縫轍痕》的故事講述明治27年（1894年）座落於北海道邊緣的漁夫小鎮江差町，鄰近地區的男人們為了生計而聚集於此工作，一群漁民們煩惱著用以維持生計的鯡魚產量進入衰退期；與此同時，因為國家內戰背負著巨大心靈創傷的人們，又是如何帶著自己的軟弱和苦澀，仍試圖去守護生命、家族和生活。

而劇中提到的處世哲學「生氣也沒辦法，所以笑了啊！」山野海說明，「這句話想說的是，我們誕生在這個世上，無法選擇時代，也無法選擇環境。即便如此，仍舊要愛著人、朝向前方正面的生活下去。」

▲音樂作為重要的故事元素。（圖／52PRO!提供）

「52PRO!」是由資深劇場工作者塚原大助擔任團長，並號召多位在小劇場界活躍10到20年、仍保有熱血精神的男演員們，在2015年共同創立的「純男子劇團」。他們擅長深掘日本傳統文化，以現代劇場的方式呈現，作品充滿歡樂與溫暖。團員們各有本事和來歷，平時各自活躍在劇場、電影、電視界，每年則聚首52PRO!公演回歸表演初衷。

52PRO!是第3度來台，將在2月21日至3月1日於華山1914文創園區烏梅劇院，帶來共9場《夾縫轍痕》。