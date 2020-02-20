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新冠病毒未來可能毒力弱化　最後和人類「長期共存」

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

中國疾病控制中心前副主任楊功煥指出，新冠病毒未來可能和人類「長期共存」，就像多數傳染病病毒一樣，人類再透過疫苗來預防、控制，應盡早依病毒特性作安排。

根據陸媒《財經》報導，很多專家開始討論人類和新冠病毒將會發展成怎樣的關係，是和SARS那樣嚴格隔離控制後病毒消失，或是像流感病毒，毒力漸弱，最後和人類共生，靠疫苗來防控？楊功煥表示，更可能是第2種情形，新冠病毒會和人類長期共存。

「天花是人類透過科學方法消滅的唯一傳染病，而多數傳染病毒已經學會如何與人類共存」，楊功煥提到，病毒在經過多代傳播以後，毒力可能弱化，就像流感、麻疹、A肝等，人們最終可以藉由疫苗防控。

中國呼吸與危重症醫學專家王辰也表示，這類具高強度傳播性、致命性的病毒不易存活，因為寄主死了，它也活不了，新冠病毒未來可能轉變成慢性、如流感般的存在，應針對這個病毒的特點作出相應的安排。

前衛福部長林奏延。（圖／東森新聞）

▲前衛福部長林奏延。（圖／東森新聞）

林奏延也指出，新冠病毒有2條路走，「一個就往SARS這條路來走，第二個就往流感來走，就變成流感化一樣。」如果真的發生，應讓重症、輕症分流，「怎麼樣分流？到底要不要設一個檢疫所先做篩檢分成輕症，以後輕症都可以在診所看，或者是在家治療就可以，重症才往醫院送。」

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