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製造業紓困擴大台商回台、強化新南向移轉　在職充電避免裁員

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊製造業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎衝擊製造業，因應紓困及輔導轉型，行政院長蘇貞昌20日在行政院會聽取經濟部報告。經濟部表示，面對製造業的困境，已提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三支箭，也會提供免費課程與員工薪資津貼，避免無薪假及裁員。

經濟部表示，我國以製造業立國，且本次疫情凸顯製造業於經濟發展中的重要角色，面對製造業的困境，已提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三支箭，掌握業者需求，主動輔導，於短期內立竿見影，協助業者儘速回復產能；中長期則持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

在這波疫情中，我國製造業者所受的主要影響為復工不順、面臨缺工、備料不足及物流受阻，連帶產生貨品無法順利出貨中國大陸市場、陸製零組件、原物料進不來，以及訂單減少等困境。業者也期盼政府能提出具體紓困與振興做法，協助產業度過危機。

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

▲行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供，下同）

為呼應業者訴求，經濟部提出多元紓困措施，主要內容包括「調機制」與「再加碼」兩大方向。「調機制」方面，由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串聯公協會擔任溝通平台，主動關懷產業需求；並簡化急切原物料進口之文書作業程序，提升通關效率。

此外，擴大台商回台投資，受武漢肺炎影響企業納入，另因應未來回台投資及新南向產業布局需求增加，亦強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局。

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

「再加碼」方面，除了提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，亦持續對企業即時輔導並鼓勵創新研發，引導留用研發人員，以強化研發固本、深化研發能量；另針對受影響之員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業；並強化市場拓銷，加深我國產業國際能見度。

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

面對此次疫情衝擊，經濟部會積極落實執行「即時紓困、調整機制、產業升級」的措施做法，以最快速度協助製造業走出困境，讓業者能夠資金到位，度過難關，同時也協助產業能進一步技術升級，使產業在此次衝擊後可以站得更穩、走得更遠。

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／經濟部提供）

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