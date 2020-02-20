影／北部60歲女「發病29天才確診」民眾憂社區感染　專家：應超前佈署

記者趙于婷／台北報導

昨（19）日晚間中央流行指揮中心再新增一例新冠肺炎確診患者（第24例），目前還在追查感染源，外界也相當關心是否真的發生社區感染？對此，醫師指出，現在不要去爭論有沒有社區感染，防疫一定要超前準備，目前檢疫上已經追了300多名接觸者，最怕的是還沒到社區感染能量就用光了。他強調，現在應該超前佈署，演練下個階段的防疫流程。

▲台灣昨日確診第24例，醫師提醒，現在防疫要超前佈署。（圖／記者周宸亘攝）

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第24例是北部60多歲女性，近2年無出國史，發病29天後，19日確診，指揮中心目前掌握密切接觸者共360人。對於是否有社區感染的可能性，前衛生署疾病管制局局長蘇益仁說，「現階段都在爭議有沒有社區感染，誰知道？」而且社區感染有不同程度，包括社區傳播都是社區傳染不同程度的散播方式，不知道來源都有潛在可能性。

▲醫師提醒，計程車司機要特別注意感染風險。（圖／記者湯興漢攝）

蘇益仁進一步指出，第24例29天才確診，可以看出來，隔了20多天，沒有造成比較明顯的傳染，所以也不需要那麼緊張，現在就是持續追溯，不要有漏網之魚，領導者要做超前佈署的工作，醫療體系、防疫體系，甚至也可以演練一下，公布標準建議流程。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬也表示，之前就有確診病例是擴大篩檢找出來的，擴大篩檢很廣，每天都有上百個再做篩檢，且台灣跟其他地方和中國大陸的接觸比較不一樣，來往較多，不像美國比較單純，就是商務跟旅遊而已，建議一般民眾要注意「避免兩公尺內」的接觸，計程車司機也要特別注意感染風險。