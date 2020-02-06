買口罩直擊！文山區排隊最擁擠藥局在這裡　警到場維持秩序

記者張君豪／台北報導

為因應中國大陸及國際間新型冠狀病毒肺炎疫情，全民瘋搶口罩，6日起實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，台北市文山一警方轄區內共有23處健保特約藥局，警方今天規劃警力到各藥局周維持秩序，《ETtoday新聞雲》記者上午到文山區木新路二段某要發放口罩藥局查看，不到中午便有超過70位民眾在現場守候，秩序尚稱良好並無推擠爭吵情況發生。

▲文山區內藥局今天中午已排滿搶購口罩人潮。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲文山區木新路某藥局今天中午已排滿搶購口罩人潮。（圖／記者張君豪攝）

文山第一警分局指出，轄內共有23處健保特約藥局，為使民眾守秩序、安心購買，6日警分局規劃警力於藥局周邊協助引導排隊人潮並疏導交通，期盼透過員警到場維持周邊秩序，使每個民眾都能如期購買口罩防疫。

警方呼籲，現階段根據防疫專家指出，口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病時候戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」。

健康民眾及一般學生無須戴口罩，上班上課仍毋須配戴。另外目前台灣出現13例肺炎病例，但沒有到社區感染或醫院內感染的嚴重地步，請民眾將口罩留給需要的第一線防疫人員，另應加強自身衛生管控，勤洗手；希冀在民眾與政府一同協力下，讓疫情早日解除警報。

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