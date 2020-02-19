蔡英文視察伸手摸口罩原料造成污染？　總統府還原實情痛斥媒體

▲總統蔡英文視察口罩原料不織布工廠。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

電視媒體《TVBS》於18日一則報導「總統視察口罩原料，手摸機器上不織布」，稱蔡英文「用手去摸了機器上的不織布」，造成「口罩被污染」。對此，總統府19日還原現場實情，痛斥這是一則與事實不符的錯假訊息。

總統府表示，事實上，蔡英文在南六公司董事長引導下觸摸的不織布捲材，是廠商展示用成品，不在機器上，也不供作出貨，自然不存在所謂污染口罩生產疑慮；還原現場，當日蔡英文是在業者示意總統親自觸碰產品以了解材質等特性，才進行後續動作。

總統府指出，至於參訪的全程，自進入廠房、產線至展品了解，蔡英文與參與團隊皆循廠商專業指引，經完整消毒作業，並佩戴口罩與帽子，符合安全規範。

總統府強調，非常遺憾，儘管府方已向《TVBS》完整說明，該台卻仍以不正確內容作為報導，特別在防疫期間，類似錯誤訊息，甚而可能造成國人因誤認相關醫材受到污染而引發不必要恐慌，不是負責任的做法，請該台儘速更正錯誤。

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