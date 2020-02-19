武漢院長感染病逝...生前聊天記錄曝光！「2字」回覆愛妻惹淚崩

▲醫護人員在一線超負荷運轉。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢武昌醫院院長劉智明18日上午病逝，成為「第一個因新冠肺炎犧牲的院長」，年僅51歲，而他同為醫護人員的妻子得知後傷心欲絕。兩夫妻最後的微信聊天記錄近日曝光，關懷的話語成為他們的訣別，短短2張聊天截圖惹哭大批網友。

根據《中國青年報》報導，在此次疫情中，劉智明所在的武昌醫院，是首批7家收治新冠肺炎患者的定點醫院之一，於1月23日左右開始接收病人，全院幾百名醫護人員，一直在一線超負荷運轉。而院長劉智明也不幸感染，於18日上午10時30分去世。

劉智明的妻子也是一位白衣天使，47歲的她是武漢市第三醫院光谷院區重症病區護士長。回憶起丈夫的抗疫過程，她表示，在1月22日淩晨4點她接到劉智明的電話，吩咐她幫忙收拾換洗衣物送去，因為成為定點醫院後就不能回家了。

▲武昌醫院院長劉智明。（圖／中國青年報，下同）

當時蔡利萍特別著急，還問丈夫這麼晚了怎麼不去休息，誰知到了第二天下午，當她再次接到電話時，得到的消息卻是丈夫因感染新冠肺炎，住進了重症病區。一邊是工作，一邊是對丈夫的擔憂，蔡利萍曾想放下一切去陪愛人，然而劉智明幾次回答都是「不要」。

在近日曝光的兩張聊天截圖中，蔡利萍向「小肚雞腸老公」叮囑稱，「你每天中午2：00給我打電話，不然我不放心，晚上也不接電話」、「能看短信嗎？」、「我能去陪你嗎」、「老公，你呼吸不要一定要打呼吸機！這樣舒服一點！」、「不要害怕，你要害怕我去陪著你好嗎」、「老公，你要加油！」。

劉智明隨後回覆稱，「昨晚折騰了一晚上，怎麼搞氧合上不來，我以為我要死了一，缺氧，煩躁，全身虛汗，今早打了呼吸機，好多了！」。蔡利萍再次表示「要我去照顧你嗎」，然而劉智明堅持「不要」。這對夫妻沒想到，這竟是他們的訣別。

▼劉智明夫婦的聊天記錄截圖。

同樣感到悲傷的，還有劉智明的同事們。其中一位ICU醫生聽到噩耗後大受打擊，「人生真是無常啊！劉院長原來在三醫院待過的，大家都很熟悉他，人緣口碑都很好。」另一位劉智明同事說，「您是我的第一個領導，第一印象高大，好帥，專業，權威，嚴肅時很嚇人，笑起來卻又像家人一樣溫暖！」

據瞭解，劉智明得知自己確診後，挨個打電話給每一個和他接觸過的同事，逐一詢問大家是否健康，他說「萬一別人有事，他會很愧疚。」