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百億董座遭「妻兒設局奪產」　強關精神病院10天：太太要把我搞到無行為能力

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圖、文／鏡週刊

上市建商三發集團董事長鍾俊榮驚傳被妻兒強制送醫，在精神病院關了10天，上週三（12日）他接受本刊專訪，指控妻兒涉及設局奪產驚人內幕，離奇程度宛如台劇八點檔，堪稱現代版驚世家庭。

三發董座鍾俊榮泣訴遭妻兒設局，被困在松德醫院精神科重症病房內10天。 

▲三發董座鍾俊榮泣訴遭妻兒設局，被困在松德醫院精神科重症病房內10天。（圖／鏡週刊提供，下同）

2月12日晚間，北市228和平紀念公園旁老舊大樓裡，一家律師事務所門口坐著2名身穿黑衣的彪形大漢，讓人望之卻步，往裡走去，一名面容憔悴的清瘦男子向我們迎來，他就是爆發家庭宮鬥爭產疑雲的上市建商三發地產集團董事長鍾俊榮。

儘管距離事發已經143天，但鍾俊榮談到被妻兒至親當成精神病患，關進北市松德醫院精神科病房10天，他幾番哽咽、落淚，甚至一度掩面不語，可見這場宛如八點檔的驚魂記讓他受創很深。

後來，鍾俊榮透過友人拜託立委趙天麟出手相救，輾轉找上衛福部，發現松德醫院強制送醫的流程不符規定，院方才終於放人。他餘悸猶存地說：「我出來那天可說是用逃的，怕都怕死了。」

去年9月23日事發當天，鍾俊榮被送進北市松德醫院精神科急診。

根據調查，鍾俊榮的太太楊顯玲，加上2個兒子鍾鼎晟、鍾鼎興的持股，足以拿下三發經營權。「實際上我和太太的股權差不多，在投資公司的股權各是49％，剩下2％就是由2個兒子和大舅子持有，比股權我是輸的。」鍾俊榮不諱言地說。

鍾俊榮還語出驚人說：「去年7月，我太太跟教會長老說過，要把我抓進重度精神病院，就是要把我搞到無行為能力，想全拿啦！『禁治產』有沒有聽過，現在叫作『監護宣告』。長老還勸她要考慮清楚，因為我是她的先生、小孩的爸爸。」

採訪尾聲，鍾俊榮不禁悲從中來，泣訴：「從創業到現在，我一直都很低調不想出名，我不是在作秀，也不用作秀，只是要一個公義。我是一家上市公司的董事長，在我的辦公室裡，警察、醫生可以來把我抓走，送進松德醫院的精神重症病房裡壓制、打針、吃藥，這是什麼社會？」


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