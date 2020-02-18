　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法語軍隊血洗英語區村莊！孕婦和14兒童遇害　喀麥隆屠殺22死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼喀麥隆總統比亞（Paul Biya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀麥隆總統比亞，被控應為多起政府軍暴行負責。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

西非國家喀麥隆西北部一處村莊14日發生屠殺慘案，至少22人喪生，其中包括14名兒童，有9名受害者年齡甚至不滿5歲。目前還沒有任何組織承認犯案，但在野黨和反對派指控喀麥隆政府軍應為這起血案負責。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）地方官員努南（James Nunan）向英國廣播公司表示，武裝分子當天襲擊了恩湯博村，多達22名平民被殺，其中包括一位孕婦，以及14名兒童。

努南表示，無論犯下這起案件的組織身份為何，未來無疑會有更多暴力事件。喀麥隆反對黨「喀麥隆重生運動」（The Movement for the Rebirth of Cameroon）則指責「獨裁政府」和政府軍發動這場襲擊。

喀麥隆政府過去3年一直在當地與分離主義者作戰；分離主義運動領袖姆巴拉（Agbor Mballa）同樣指控政府軍應該負責。喀麥隆政府軍官員則向法新社反駁指控，堅稱是假消息。

喀麥隆西北部地區過去屬於英國殖民地，當地大多數人口也大多說英語，與主要說法語的前法屬喀麥隆地區格格不入。當地自2017年出現武裝分離主義分子，誓言在英語區建立一個名為Ambazonia的新國家。

自從戰事爆發以來，當地已經有至少3000多人喪生，還有至少7萬人流離失所。外界指控喀麥隆政府軍在當地侵犯人權和其他暴行；美國總統川普去年10月31日曾以喀麥隆政府對平民施以酷刑、法外處決為由，宣布取消其特殊貿易待遇。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
台南失聯女「花淑珍」找到了！人竟在新竹　遭送醫強制隔離
白牌車司機與媽坐隔壁成確診　家庭聚餐座位圖、確診時序曝光
首例死亡個案追蹤！陳時中：還有1位接觸者沒找到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本疫情進入「擴散」階段！德仁天皇「60歲生日大壽」　取消民眾朝賀

法語軍隊血洗英語區村莊！孕婦和14兒童遇害　喀麥隆屠殺22死

「鑽石公主號正在失控」　遊客發表請願書：讓我們下船！

金正恩騎馬奔馳白頭山　路透：花7.5萬美元從俄羅斯進口

美商務部擬祭新招　WSJ：限制用美國設備為華為製造晶片

不斷更新／日本累積確診達520例　新加坡男嬰驗出病毒「累積77人確診」

快訊／愛知縣60多歲男確診「新冠肺炎」　日本累積確診520例

新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

新加坡又新增2例！累計確診達77人　1歲男嬰驗出病毒

1.8萬升硝酸…油罐車隧道翻覆燒爆　南韓高速連環撞3死43傷

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

日本疫情進入「擴散」階段！德仁天皇「60歲生日大壽」　取消民眾朝賀

法語軍隊血洗英語區村莊！孕婦和14兒童遇害　喀麥隆屠殺22死

「鑽石公主號正在失控」　遊客發表請願書：讓我們下船！

金正恩騎馬奔馳白頭山　路透：花7.5萬美元從俄羅斯進口

美商務部擬祭新招　WSJ：限制用美國設備為華為製造晶片

不斷更新／日本累積確診達520例　新加坡男嬰驗出病毒「累積77人確診」

快訊／愛知縣60多歲男確診「新冠肺炎」　日本累積確診520例

新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

新加坡又新增2例！累計確診達77人　1歲男嬰驗出病毒

1.8萬升硝酸…油罐車隧道翻覆燒爆　南韓高速連環撞3死43傷

日本疫情進入「擴散」階段！德仁天皇「60歲生日大壽」　取消民眾朝賀

法語軍隊血洗英語區村莊！孕婦和14兒童遇害　喀麥隆屠殺22死

防疫壓力測試！吳子嘉警告：「圍堵台商」缺口變更大　清明節萬人合法返台

連續7天免費喝！「喫茶小舖」招待醫護大喝珍奶：不限品項

情慾滿滿的2020年　試試猛烈激情的騎乘5體位

12星座用年度幸運色挑開運錢包！牡羊要大紅、藍色給天蠍

《炮仔聲》家雯再婚又碰上渣男…懷孕被逼吃墮胎藥！網傻眼：衰到極致的人生

《惡吻》柏原崇心繫疫情！　「發感人長文」鼓勵陸粉：笑容一定會回到我們身邊

「鑽石公主號正在失控」　遊客發表請願書：讓我們下船！

主人回武漢過年遇封城！黃金獵犬慘困屋內「斷水斷糧」…鄰居一招救了牠

高雄港船員落海！雙臂慘遭截斷漂水面　海巡動員送醫搶救無效

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：吃白麵過活

鑽石公主號在失控　遊客請願書：讓我們下船！

更新／鑽石公主號再增99例

CNN教防範辦法　新冠肺炎「問與答」一次看！

南韓高速追撞　載硝酸油罐車起火

北海道新冠肺炎男　感染路徑不明

星國又增2例　確診77人包括1歲嬰

日送「2000支iPhone」給鑽石公主號乘客

金正恩登白頭山　路透：馬從俄羅斯進口

安倍考慮設立疾管署　網驚：日本居然沒有

美撤僑包機畫面曝　確診者待帳篷隔離

計程車司機受訪一半　被通知「確診陽性」

更多熱門

關鍵字：

喀麥隆屠殺喀麥隆內戰

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

單親媽勒斃2子女　檢方聲請羈押

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面