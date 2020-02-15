「美國少將」獨力撫養愛女...負傷照博同情　癡情女半個月狂匯850萬

▲美國少將為了取得林女信任，竟po出負傷照博取同情。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園1名未婚輕熟女，在臉書上認識1名自稱美國少將的男子，因男子甜言蜜語讓女子隨即陷入熱戀，男子為了博取女子信任，還po出在戰場負傷照，宣稱作戰英勇得到170萬美金獎勵，還答應要將錢交給女子保管，但必須支付高額運費，讓身陷情網的女子半個月內付出850萬元損失慘重。

日前1名從事服務業的40歲林姓輕熟女，在臉書結識1名自稱美國少將的男子，雙方結識後以通訊軟體聯繫，林女很快地被男子的花言巧語所迷惑，還說妻子5年前身亡，獨力撫養17歲的女兒，還找人假冒女兒與林女對話，讓林女深信不疑。

▲美國少將謊稱自己獨力撫養女兒，還找人假扮女兒博取信任。（圖／記者邱中岳翻攝）

該名美國少將宣稱自己在伊拉克作戰，甚至還po出自己負傷照片博取林女信任，最後謊稱因作戰英勇得到伊拉克政府表揚，還有170萬美元獎金，更希望林女能夠代為保管，但卻要先支付高額運費。

林女因身陷情網，最後在半個月內匯出850萬元到美國少將提供的貨運公司帳戶，最後警方清查其他詐騙案後，發現林女也有匯款紀錄，通知林女到案說明後才知遭騙。

警方有呼籲，遇到網友要借貸或投資時，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭。

刑事局表示，網路上「假交友」詐騙APP排行榜，發現第1名Facebook 63件，第2名Line 36件，Instagram 21件，直言跨國集團經常透過假冒歐美軍人、工程師塑造專業形象，再以甜言蜜語博取信任後詐財，要民眾千萬注意，以免受害上當。

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