立院21日開議　朝野將發表支持加入WHO共同聲明

▲立法院將於21日開議，目前預計2月26委員抽委員會、3月2日選出各委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團14日針對開議日進行朝野協商，敲定下週五21日開議，屆時行政院長蘇貞昌也將率各部會赴立院進行施政報告，同時說明新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況。另外，今協商時朝野各黨團也決議將盡快展開協調，擬定立法院支持加入「世界衛生組織（WHO）」共同聲明，並於21日開議日當天院會宣讀通過。

而今天除了協商開議日期外，21日開議後將進行蘇貞昌的施政方針總質詢，其中，國民黨團書記長蔣萬安提出報告新冠肺炎防疫作為的要求，於總質詢時依照各黨團人數，民進黨推派立委4人、國民黨立委3人，民眾黨與時代力量黨各1人代表進行質詢，每人時間30分鐘。

立法院第十屆第一會期各委員會的立委名單，立法院今天也提出選舉日程草案，2月24日為無黨籍與少數黨團委員先行抽籤，委員會席次將依分配有餘數的黨團，依餘數大小選擇委員會。

2月25日各黨團需提出委員參加各委員會名單及其參加委員會的實際席次，接著人事處將以書面通知各黨團抽籤的時間。2月26日各黨團委員正式參加委員會抽籤。各委員會的立委名單出爐後，2月27日編訂召集委員選舉人名冊。最後於3月2日選出各委員會召集委員。

