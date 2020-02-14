瘋電影／雨天．紐約　愛情永遠以想像不到的樣貌出現

文／賴賴

瘋言瘋語：

避過伍迪艾倫沸沸揚揚的醜聞，這部電影此刻上檔正是食沆，單就電影而言，電影是好看的，顯然的把美國目前最具有票房魅力的偶像集結一起，加上幾位知名度大牌的幫推，這部電影在整體架構卡司就佔了優勢，而最紅的提莫西來詮釋這個好運天才，有獨特的魅力，好看，詩意和雨天把紐約結合得很獨特，最後的結局有驚喜。

紐約的陰鬱和男主的氣質互搭，而在紐約可以有太多夢幻際遇，透過兩天一夜的過程，女主在繁華電影圈繞得眼花撩亂，迷失自我，而男主卻也因此機會在此與母親重新認識冰釋前嫌，並且重新審視自己想要的生活，文學氣息濃郁的文藝片，非常好看溫暖，超適合情人節情侶觀賞的。

片 名：雨天．紐約

英文名稱：A Rainy Day in New York

類 型：愛情、喜劇

上映日期：2020-02-14

片 長：93分鐘

導 演：伍迪艾倫(Woody Allen)

演 員：提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet) 、 艾兒芬妮(Elle Fanning) 、 李佛薛柏(Liev Schreiber) 、 裘德洛(Jude Law)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：甲上

劇情大綱

蓋茲比（提摩西夏勒梅飾）的女友艾希莉（艾兒芬妮飾）因學校作業爭取到親赴曼哈頓訪談知名大導演羅蘭波拉德 （李佛薛伯飾）的機會，於是蓋茲比計畫了一場充滿紐約復古風情的浪漫約會，但艾希莉卻被導演約去看電影，接 著又遇見了金牌編劇泰德戴杜夫（裘德洛飾）與大明星法蘭西斯柯維嘉（狄亞哥盧納），導致蓋茲比的約會計畫泡 湯。當艾希莉在三個才華洋溢的男人之間打轉時，蓋茲比和前女友的妹妹千兒（賽琳娜戈梅茲飾）意外一「吻」也 打亂了他的心…

▲男女朋友一同到繁華的紐約辦事。

▲女友在紐約影圈中迷失自己。

▲文青男友在此審視了自己的愛情，並與一成熟女孩邂逅。

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