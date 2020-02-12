竄改防疫資訊「發燒去長庚」　龍潭男做長輩圖「提醒親友」下場曝

記者張君豪／台北報導

刑事局12日指出，警方日前接獲中央流行疫情指揮中心通報，有網友竄改該疫情指揮中心在今年1月25日製作「就醫民眾及陪同家屬請注意」之宣導海報，並於Line群組轉傳；原本政府散發的圖文海報內容是「就診時務必主動告知，發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」文字內容，被一名范姓網友改為「若有發燒且發病，前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，引發曾前往該醫院就醫民眾恐慌。

▲桃園龍潭區一位范姓男子好意修圖提醒民眾去兩醫院就診，圖左為政府版、圖右為民眾竄改後的假資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊第一隊獲報後展開調查，經警方追查，發現係桃園市龍潭區一位范姓民眾（50多歲、任職服務業）曾在今年1月25日於Line通訊軟體接獲「就醫民眾及陪同家屬請注意」之防疫宣導圖片，坦承因為基於善意提醒桃園地區周遭親友，而更改文字內容，出發點是好心提醒，但不知遭大量廣傳肇禍，警訊後將他依觸犯刑法偽造文書罪函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲這類愛製作「網路長輩圖」卻因此觸法的案例不算少見，為因應2019新型冠狀病毒之防疫，中央流行疫情中心統一對外發布疫情及防治措施之相關資訊，並製作相關宣導文宣或海報，公布於衛生福利部疾病管制署網站，民眾可多加下載使用，宣導正確防疫觀念，警方呼籲民眾切勿任意更改宣導資訊以免觸法

警方統計從2020年1月23日至2020年2月11日，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計59件，其中已移送31件43人，其餘案件積極偵處中，警方希望民眾千萬別傳播未經查證的假疫情訊息，以免引起社會恐慌。

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